Daar zijn de maatjes, maar eerste tonnetje wordt geschonken aan Oostendse ziekenhuizen Timmy Van Assche

12 juni 2020

17u48 2 Oostende Je kon ze al in de winkel vinden, maar het maatjesseizoen is niet compleet zonder de officiële viering in Oostende. “De kwaliteit stijgt met de jaren”, luidt het bij het Maatjescomité.

Het haringseizoen is nu echt van start gegaan met de aankomst van de eerste maatjes in Oostende. Geen groot feest langs de Visserskaai zoals andere jaren, wel een plechtigheid in het stadhuis. “Beter zo dan helemaal niets kunnen organiseren", zegt Glenn Dangreau van het Maatjescomité. “De visjes zijn goed van kwaliteit. We merken de jongste jaren dat het vetgehalte alsmaar toeneemt. De reden ligt bij de warmere voorjaren en winters. Daardoor krijgen de jonge haringen meer tijd om zich te ontwikkelen. Nu zitten we op een vetpercentage van 22 tot 23 procent, terwijl dat zowat vijf jaar geleden rond de 15 procent schommelde.” Voor een maatje betaal je zowat 1,85 euro.

Voor ziekenhuizen

Het eerste tonnetje maatjes wordt dit jaar niet geveild. “Ze worden geschonken aan de Oostendse ziekenhuizen AZ Damiaan en AZ Sint-Jan campus Henri Serruys”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA). “Op deze manier wil het comité de ziekenhuizen en hun personeel bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.” Zo kregen de ziekenhuizen in totaal toch 500 haringen toegestopt. Het maatjescomité en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) keurden de kwaliteit van de vissen alvast goed.