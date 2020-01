Da’s het goede voorbeeld geven: leerlingen organiseren zélf beurs met ecologische tips en tricks Leen Belpaeme

28 januari 2020

18u40 0 Oostende Leerlingen van het Vesaliusinstituut in Oostende tonen dat ze met het klimaat begaan zijn. Ze organiseerden dinsdag een Ecobeurs, waarbij hun medescholieren tal van tips kregen om meer ‘ecologisch verantwoord’ te leven.

De jongeren van 7 Kinderzorg (KZ), 7 Organisatieassistentie (OR), 7 Thuis- en bejaardenzorg (TB) en DUAAL zetten infostands op, waar de andere leerlingen hun ecologische voetafdruk konden laten berekenen of konden nagaan of ze milieuvriendelijk omgaan met voeding, vakantie, verkeer...

In workshops konden de leerlingen ervaren hoe ze creatief kunnen omspringen met afval, restjes en streek- en seizoensproducten. Een tour langs de standjes duurde ongeveer één lesuur: perfect voor leerlingen en leerkrachten om even binnen te springen.