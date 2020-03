Curieus Oostende zamelt voedsel in voor Colsol Leen Belpaeme

31 maart 2020

09u50 0 Oostende De voedselbanken krijgen op dit moment minder voedsel binnen en daardoor komen organisaties als Colsol met tekorten te zitten om uit te delen aan mensen in armoede. Curieus Oostende is daarom een inzameling gestart. “We roepen mensen op om iets extra mee te nemen als ze toch naar de supermarkt gaan en dat af te zetten op één van de inzamelpunten”, licht Aaron Ooms toe.

“We zijn vorige week woensdag gestart en in een mum van tijd waren alle dozen op de zeven ophaalpunten gevuld. Vrijdag konden we al een eerste lading afzetten bij Colsol”, vertelt Ooms. De armoedeorganisaties die voedselpakketten uitdeelt liet ondertussen verstaan dat ze nog altijd heel wat voedingsstoffen tekort hebben. “We hebben daarom eerst gevraagd wat ze nodig hebben. De producten waar we ons op focussen zijn spaghetti, pasta, choco, smeerkaas, gemalen koffie en thee. Ondertussen vroegen ook heel wat mensen of ze geld konden overschrijven en dat is zeker ook mogelijk. Er kwamen al heel wat donaties binnen. Wij storten dat geld rechtstreeks door naar Colsol zodat zij zelf kunnen aankopen wat ze nog nodig hebben.” De actie gebeurd zo veilig mogelijk. “We willen de mensen de kans geven om een kleine donatie te doen door zelf gewoon iets extra mee te brengen van de winkel. We hebben zeven ophaalpunten voorzien zodat mensen altijd wel een punt passeren als ze van de winkel naar huis terugkeren. Mensen moeten het voedsel in de doos leggen waardoor er geen onnodig contact is. Eén iemand haalt de dozen op en brengt ze dan naar Colsol.”

De inzamelpunten zijn op onderstaande locaties:

Zandvoorde: Nancy Moyaert, Hamsterstraat 7

Opex: Björn Tratsaert; Stanleylaan 54

Stene: Rob Jonckheere; Druivenlaan 1

Westerkwartier: Peter Desnerck; Stuiverstraat 16

Nieuwe koers: Tine Wyns; Paul Michielslaan 59

Centrum: Jasna Ameye, Riviera; Torhoutsesteenweg 16

Baanhof: Didier Brissinck; Velduilstraat 18

Vlaams plein: Aaron Ooms; Tarwestraat 81

Wie liever geld stort kan dit doen via Curieus Oostende, BE95 0689 3701 3458 - met de vermelding: ‘Voedselbank’.