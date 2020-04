Curieus lanceert een verhaal waar iedereen aan kan meeschrijven Leen Belpaeme

09 april 2020

11u45 4 Oostende Curieus West-Vlaanderen heeft een verhaal opgezet samen met schrijfster Saskia De Coster, maar iedereen kan meeschrijven aan het verdere verloop. De organisatie wil zo voor verbinding zorgen.

Er worden heel wat initiatieven genomen om mensen te helpen, maar ook mensen bezig te houden tijdens deze coronacrisis waarbij iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Curieus West-Vlaanderen kwam op het idee om mensen samen een verhaal te laten schrijven. “In deze uitzonderlijke tijden willen we een verhaal schrijven dat ons verbindt”, zegt Aaron Ooms. “One moment in Time wordt daarom een verhaal van ons allemaal, dat we schrijven als herinnering, voor het nageslacht, als tijdverdrijf, als ontspanning en vooral voor elkaar, zonder te weten waar het eindigt.” Schrijfster Saskia De Coster gaf de aanzet, en zal naast een tussenstuk ook het einde van het verhaal schrijven.

Elke dag nieuwe aflevering

“Iedereen kan deelnemen door zich in te schrijven via de website www.curieuswest.be/verhaal”, legt Peter Desnerck, coördinator Curieus West-Vlaanderen uit. “Na de inschrijving laten we iedereen zo snel mogelijk weten wanneer het hun beurt is om ons het vervolg te bezorgen. Een vervolg dat tussen de 300 en 500 woorden telt en alle kanten op kan. In dezelfde lijn of een nieuwe wending, het kan allemaal. Ieder vervolg plaatsen we erbij op de website en verspreiden we via onze facebookpagina www.facebook.com/curieuswvl .” Momenteel heeft het verhaal al zes delen. “We hebben al voor elke dag een schrijver tot eind april. Elke dag verschijnt een nieuwe aflevering. Wij leiden dat in goede banen en controleren ook elk stukje op schrijffouten en of het mooi aansluit bij het vorige deel. Eind april schrijft Saskia De Coster een nieuw stuk en dan start een nieuwe ronde. Er zijn dus zeker nog schrijvers welkom”, zegt Aaron Ooms nog.