Curieus lanceert een muziekwedstrijd en gaat op zoek naar een protestlied Leen Belpaeme

03 oktober 2019

09u05 0 Oostende Curieus West-Vlaanderen wil een protestlied lanceren. Ze zoeken daarom lokaal muzikaal talent die ‘de woede en de wil om verandering’ met muziek kracht kan bijzetten.

“De op til zijnde omwentelingen in onze samenleving, of het nu vanuit de klimaat- of vrouwenbeweging of vanuit boze burgers komt, verdienen muzikale ondersteuning. Daarom gaan we op zoek naar lokale bands die aan de slag gaan met protestsongs en organiseren we #SONG!, een muziekwedstrijd waarin bands met West-Vlaamse roots de kans krijgen om hun kunnen te tonen en, wie weet, hun plaats in te nemen in de muziekgeschiedenis van protestsongs. Dankzij de Netflix serie ‘La casa de papel’ kent iedereen het protestlied ‘Bella Ciao’ dat het protest tegen het fascisme begeleidde opnieuw. Maar ook songs als ‘Rockin’ in the free world’ of ‘Sundy Bloody Sunday’ zijn in het collectieve geheugen gegrift. Nu is het aan onze lokale bands om het te doen”, licht voorzitter Aaron Ooms toe.

“Iedereen kan zijn of haar kans wagen door twee songs en een bio in te sturen via muziekplatform vi.be. Uit de inzendingen selecteert een jury acht talenten voor de voorrondes in Poperinge en Sijsele. De winnaar van elke voorronde en de winnaar van de publieksprijs gaan naar de finale in Roeselare. De beste band krijgt uiteindelijk de kans om zijn plaats te veroveren in de muziekgeschiedenis tijdens een volledige show in music club B52 in Ichtegem”, vertelt Ooms nog. “Telkens vragen we de bands om in hun optreden minstens één cover of herwerking van een protestsong te brengen en de rest van hun optreden in dat kader in te kleden. Verder zijn de bands volledig vrij om hun ding te doen.“

Alle in https://vi.be/vibe/portal/calls/8786d075-2d66-45ee-862b-ecaa1642f717 Op 18 oktober worden de inschrijvingen afgesloten.