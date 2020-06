Cultuurpartners werkten samen veilig en boeiend programma uit voor coronazomer Leen Belpaeme

23 juni 2020

17u02 0 Oostende Cultuurminnend Oostende en bij uitbreiding Vlaanderen moet het deze zomer stellen zonder Theater aan Zee en ook de andere cultuurhuizen zijn al sinds maart gesloten. Zes verschillende kunst- en cultuurpartners werkten nu Zomer in O. uit om deze zomer een coronaproof cultuuraanbod te organiseren. Van 11 juli tot en met 16 augustus brengt Zomer in O. theater, muziek, literatuur en dans naar Oostende. De ticketverkoop start op 24 juni.

De Oostendse cultuuractoren bundelden al de krachten voor een tournee langs Oostendse woonzorgcentra, waar artiesten in een minimalistische setting theater, muziek en circus brachten voor bewoners en verzorgend personeel. Na groen licht van de Veiligheidsraad voor culturele activiteiten nodigde Stad Oostende de cultuurorganisaties uit om rond tafel te gaan zitten. Op vraag en met steun van Stad Oostende werd in recordtempo een programma samengesteld om deze zomer nog iets te organiseren. De vele kleinschalige activiteiten voor een beperkt publiek op diverse locaties zorgen voor een spreiding van het publiek in de stad. De tien locaties liggen allemaal iets buiten het stadscentrum en ontlasten zo de klassieke toeristische hotspots. Iedereen, van programmatoren tot productie- en technische medewerkers en artiesten, zijn enorm enthousiast om er na drie maanden opnieuw in te vliegen. En die energie is nodig. Er zit slechts twee maanden tussen de eerste plannen en de eerste voorstelling. Een pittige uitdaging. Ook voor artiesten, die her en der hun productie moeten omvormen van een zaalvoorstelling naar spelen in openlucht. Zo werd gekozen voor locaties in de tuin van O.666 op de Oosteroever, het amfitheater van De Grote Post, de speelplaats van Kunstencampus aan Zee, Mu.ZEE en KAAP. “De keuze voor openluchtlocaties was voor ons een evidentie om het voor publiek, medewerkers en artiesten zo veilig mogelijk te houden. De groepen worden ook beperkt gehouden. We nemen alle maatregelen om alles veilig te laten verlopen”, zegt Kirby Hallemeesch van De Grote Post.

In het programma zitten namen als Mauro Pawlowski, Warre Borgmans en Tom Vermeir. Maar een groot deel van de kalender is weggelegd voor straffe vrouwen. Zowel in de uitvoering, als in de verhalen die ze brengen. In NinaLisa geven Isnelle da Silveira en Dyna gedaante aan Nina Simone en haar dochter. Meer sterke moeders krijg je te zien in De moeder en de drie soldaten met Mieke De Groote. Lieve Blancquaert en Greet Jacobs brengen verhalen van Oostendse moeders in de voorstelling Misschien Marieke.

Jong Muziek

Tijdens Zomer in O. worden Oostendse smaakmakers en de Jong Muziek selectie van Theater aan Zee samengebracht op vijf verschillende locaties in de stad. Ze duiken een dag in eigen repertoire en in dat van elkaar. Luc Janssen is de kapitein van dienst en legt de muzikale gasten het vuur aan de schenen. De Jong Muziek selectie die op TAZ de vinger aan de pols houdt van nieuw muzikaal talent, krijgt op deze manier toch een plek in de zomerprogrammering van onze badstad. Deze eerste vier van acht namen draven op in de eerste twee edities van Lijfstroom, maar laten ook live voor publiek het beste van zichzelf horen in de tuin van O.666. Lijfstroom is het gloednieuwe online muziekvideokanaal dat kijkers het kruim van de Oostendse muziekscene serveert. Het initiatief komt van kleinVerhaal, De Grote Post, TAZ, kaap en muziekclub De Zwerver in samenwerking met jeugdhuis OHK. De kop van Lijfstroom gaat eraf met vijf episodes die tussen 15 juli en 12 augustus wekelijks op donderdag om 20 uur online zullen verschijnen.

Naast het gezongen woord heeft ook het geschreven woord een plek op Zomer in O. Tijdens auteurslezingen haalt Rashif El Kaoui met zijn gasten telkens een klassieker van de boekenplanken. De agenda wordt de komende weken aangevuld met nieuwe voorstellingen en concerten. Er komt ook een nomadisch programma dat langs vijf Oostendse wijken trekt met een combinatie van gratis en betalende activiteiten voor kleinere groepen.

Het eerste deel van het programma kan je vinden via www.zomerino.be. Vanaf 24 juni kan je tickets bestellen.