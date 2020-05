Cultuurhuizen maken bezoekers warm voor aanbod na corona: “Bang afwachten hoe het publiek zal reageren als de deuren open mogen” Leen Belpaeme

28 mei 2020

14u50 0 Oostende ‘En wat als... muziek/theater/kunst het vaccin is’. Dat is de slogan van een campagne van de Oostendse cultuurhuizen. Ze hopen bezoekers te overtuigen om ook na de coronacrisis terug te keren. “We werken alvast samen een aanbod uit voor deze zomer, op een veilige manier. Theater hoeft namelijk niet alleen in de klassieke opstelling binnen”, zegt Melopee Dedeurwaerder van kunstencentrum KAAP.

De cultuurhuizen sloten de deuren nog voor het verplicht werd. Intussen zijn we elf weken later en is er nog geen enkele datum in het vooruitzicht wanneer er opnieuw voorstellingen of concerten zullen georganiseerd worden.

Daarom besloot kunstencentrum KAAP de collega’s van De Grote Post, kleinVerhaal, De Zwerver, TAZ en Mu.ZEE samen te roepen om actie te ondernemen. “We hebben in de sector het meest schrik dat mensen niet meteen zullen terugkeren. Ze zijn nu al voorzichtig om tickets te kopen, ook voor het volgend seizoen. We willen daarom bezoekers warm maken met onze slogan ‘wat als... muziek/theater/kunst het vaccin is’”, vertelt Melopee Dedeurwaerder.

We waren verrast toen de kustburgemeesters een paar weken geleden al aankondigden dat er geen enkel evenement zou georganiseerd worden. Wij waren wel van plan om gewoon een lightversie voor de zomer aan te bieden Melopee Dedeurwaerder, kunstencentrum KAAP

De campagne zie je intussen in het hele straatbeeld van Oostende, maar slaat ook online aan. De cultuurorganisaties tonen ermee dat ze zich zorgen maken, maar ook dat er hoop is. “Er is zeker leven na Covid-19, maar momenteel is het een kwestie van overleven. Met veel annuleringen, (tijdelijke) werkloosheid en weinig tot geen zicht op heropening is het ook nog eens bang afwachten hoe het publiek zal reageren eenmaal de deuren wel weer open mogen. We willen hoop brengen en tonen dat cultuur er ook na corona zal zijn. Sinds april brengen wij al wekelijks liveconcerten, maar ook workshops, voorstellingen en zelfs lezingen - telkens online en zelfs geheel gratis. Maar cultuur is niet alleen van en door kunstenaars, ook technici, programmatoren, onthaalmedewerkers en veel, veel vrijwilligers dragen bij tot deze biotoop.”

Ondertussen wordt al nagedacht over alternatieven. “We waren verrast toen de kustburgemeesters een paar weken geleden al aankondigden dat er geen enkel evenement zou georganiseerd worden. Wij waren wel van plan om gewoon een lightversie voor de zomer aan te bieden. Nu wordt er druk vergaderd met de stad om te bekijken wat er mogelijk is. Dat hoeft niet per se in een zaal in een klassieke opstelling. We kunnen ook buiten in veilige omstandigheden een aanbod brengen door onder andere soundwalks (een wandeling met koptelefoons, red.) en intieme concerten te organiseren.”