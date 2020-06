Crowdfuning en veilingacties levert KV Oostende bijna 50.000 euro op Timmy Van Assche

08 juni 2020

12u26 0 Oostende Twee grote acties om geld in het KVO-laatje te brengen, resulteerden in een mooie opbrengst: precies 49.564 euro. Dat geld wordt nu verspreid over de jeugdwerking, sociale projecten en supporterswerking van de club.

Na de overname door buitenlandse investeerders is KV Oostende financieel gered, maar midden april was de situatie minder rooskleurig. De overname was nog niet doorgevoerd en de club kreeg in eerste zit geen licentie, waardoor een degradatie naar eerste amateur om de hoek loerde. Ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani startten daarop een crowdfunding om geld in te zamelen om de club een duwtje in de rug te geven. De supportersfederatie Kustboys organiseerde - samen met het Franse Les Chtis Collecteurs - dan weer een onlineveiling en KVO zelf verkocht alle ‘match worn shirts’ van afgelopen seizoen. Alle acties samen leverden uiteindelijk 49.564 euro op. Het geld wordt nu verdeeld over drie domeinen: 40 procent gaat naar de jeugdwerking, nog eens veertig procent gaat naar sociale projecten en de laatste 20 procent zal de supporterswerking ondersteunen.

Verdeling

“Bij aanvang van de acties werd al gecommuniceerd dat het geld zou gebruikt worden om deze drie actoren te spijzen,” zo vult pers- en communicatieverantwoordelijke van KVO, Bram Keirsebilck aan. “We vinden het niet meer dan normaal dat net deze drie segmenten het geld krijgen. De jeugdwerking is met 600 jeugdspelers de hoeksteen van deze club en vervult een niet te onderschatten sociale rol in Oostende. Ook met onze communitywerking nemen we als club onze sociale functie ter harte. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met vzwDuinhelm ter ondersteuning van onze G-ploeg. Finaal stroomt er ook geld naar de supportersfederatie Kustboys. Zij startten mee deze inzamelingsacties op én stortten ook geld van de supportersclubs door.”

Hechte community

Ex-spelers Berrier en Siani waren de drijvende krachten achter de onlinegeldinzameling. “Toen we de actie op poten zetten, had KVO 2,7 miljoen euro nodig om een kapitaalsverhoging te kunnen doorvoeren”, zegt Franck Berrier. “Zo een immens bedrag ophalen, was onrealistisch. Maar we wilden niet gewoon wachten en niets doen. Uiteindelijk leverden heel wat mensen een bijdrage en zo creëerden we een hechte KVO-community. Uiteindelijk was de overname door buitenlandse investeerders cruciaal, maar via deze crowdfunding hebben we toch ook onze duit in het zakje gedaan.”

Birger Verstraete

KVO-jeugdproduct en huidig speler van het Duitse FC Köln Birger Verstraete leverde met 10.000 euro alvast een zeer stevige bijdrage. “Ik ben opgegroeid op de Schorre. Ik bracht er als jeugdspeler quasi elke dag door en gaf er tot vorig jaar ook nog training. De hele jeugdwerking telt meer dan 600 spelertjes, zoiets mocht gewoon niet verdwijnen. Daarom wou ik absoluut mijn steentje bijdragen aan deze actie. Ook omdat een groot deel van het geld terugvloeit naar diezelfde jeugdwerking en naar sociale projecten.”

Cowboy Henk

Naast de jeugdwerking en sociale projecten krijgt ook de supporterswerking 20 procent van de koek. De supportersclubs leverden dan ook een flinke bijdrage in deze acties. “In samenspraak met KVO startten wij een onlineveiling op waarbij onder andere wedstrijdshirts en kunstwerken werden geveild en mondmaskers verkocht. Ook de KVO-ambassadeurs Martin Heylen, Guga Baul, Kamagurka, Harry Van Barneveld, Koen Van Impe en Herr Seele zetten zich in voor deze veilingen. Zo werd onder andere een unieke ‘KVO Cowboy Henk-tekening’ van Herr Seele verkocht voor maar liefst 1.000 euro”, zo vertelt Kustboys-voorzitter Peter Van Nuffel.

Meeste biedingen

“Die tekening was meteen het item waarop het meest werd geboden,” vervolgt Keirsebilck. “Een gesigneerd shirt van AS Roma-spits Edin Dzeko leverde 955 euro op. Dat shirt kwam bij KVO terecht via coach Adnan Custovic, landgenoot van Dzeko. Op een gesigneerde LP van Arno werd dan weer 865 euro geboden. Ook ex-spelers en trainers als onder andere Adam Marusic, David Rozehnal, Rocky Bushiri, Fernando Canesin, Lars Wallaeys, Frederic Brillant, Laurent Depoitre en Yves Vanderhaeghe schonken kledij voor de veiling. Het was mooi om te zien dat zij KVO nog steeds een warm hart toedragen.”