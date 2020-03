Crisis aan zee: KV Oostende ziet Amerikaanse participatie (voorlopig) in het water vallen Timmy Van Assche

19 maart 2020

10u08 0 Oostende De participatie van de Amerikaanse groep PMG bij KV Oostende is voorlopig opgeschort. Dat laat de club zelf weten.

“Toen voorzitter Frank Dierckens een dik jaar geleden KVO overpakte en een kapitaalsverhoging doorvoerde, was dat absoluut noodzakelijk om de licentie voor het huidige seizoen te behalen. Door de voorzitter werd toen ook een zoektocht opgestart naar een investeerder om de afbouw van de schulden van de laatste jaren te kunnen garanderen”, laat KV Oostende op haar website weten. “De laatste maanden zijn we met onze dagelijkse werking flink in de weer geweest om de kostenstructuur fors naar beneden te krijgen. Een fikse inperking van die te hoge kosten was trouwens een voorwaarde voor alle potentiële investeerders.”

Principieel akkoord

Op 16 januari sloten KVO en de Amerikaanse investeringsgroep PMG een principieel akkoord over een participatie en dat mondde op 15 februari ook uit in een ondertekende overeenkomst. “Omwille van confidentialiteitsvoorwaarden en lopende onderhandelingen met externe partijen, kon en mocht KVO niet communiceren over de inhoud van deze overeenkomst. We beseffen dat dit frustrerend kan zijn naar de fans toe, maar we respecteerden deze voorwaarden om de deal zeker niet in het gedrang te brengen. De investeringsmaatschappij PMG heeft ons nu echter op de hoogte gebracht van het feit dat zij voorlopig afziet van de uitvoering van de overname. De investeerder heeft onderhandelingen gevoerd met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion, de eigenaar van het stadion, omtrent de jaarlijkse huurprijs. De partijen zijn echter niet tot een overeenkomst gekomen.”

“Harde klap”

“In deze harde coronatijden waarin ieders gezondheid primeert, besef ik dat voetbal slechts bijzaak is, maar dit is toch een harde klap - zowel voor mij persoonlijk als voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. We werken echter wel naarstig en gedreven verder om de financiële toekomst van de club te garanderen en om uiteindelijk toch onze licentie te behalen. Dat moéten we doen voor alle medewerkers, supporters, sponsors en onze 600 jeugdspelertjes”, geeft voorzitter Frank Dierckens nog mee.