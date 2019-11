Crimineel met 42(!) veroordelingen riskeert nu 4 jaar cel voor nieuwe reeks feiten Bart Boterman

05 november 2019

19u08 0 Oostende Een man uit Oudenburg (38) met een strafblad van 41 veroordelingen riskeert nu 4 jaar cel voor een nieuwe reeks criminele feiten aan de kust. Het gaat onder meer om een diefstal met geweld van een handtas, afpersing en een inbraak in kledingwinkel. Een Hongaarse vrouw die bij sommige feiten aanwezig was, hangt 30 maanden boven het hoofd.

De feiten waarvoor Johannes S. terecht stond, dateren van het voorjaar van 2017. Het begon met een diefstal van werkmateriaal bij zijn voormalige werknemer Bouwgroep Versluys in Oostende. Met dat materiaal brak hij binnen in de winkel van Hunkemöller in De Panne. De man wordt ook verdacht van de diefstal met geweld ten aanzien van een vrouw van middelbare leeftijd in Oostende, waarbij hij haar handtas wegrukte op straat. Een deel van de buit werd op zijn appartement teruggevonden. Voorts stond hij terecht voor afpersing voor 175 euro ten aanzien van een jongeman in Middelkerke en de diefstal van een bromfiets in Middelkerke. Tot slot waren er nog inbraken in Gent en Haaltert, waar hij van afkomstig is. De man woonde al op verschillende plaatsen aan de kust, nu in Oudenburg.

“Niet alles in zijn schoenen schuiven”

Volgens het openbaar ministerie liep de man al sinds zijn 18e veroordelingen op, voor zowel inbraken, diefstallen en verkeersinbreuken. “Een rode draad is druggebruik. Ik vorder 4 jaar cel om eindelijk een krachtig signaal te stellen, na tal van verspeelde kansen. Hij kreeg al werkstraffen, probatie-uitstel en korte celstraffen maar dat bracht geen zoden aan de dijk”, aldus de procureur. De advocaat van Johannes S. vroeg niet alle onopgeloste delicten in zijn schoenen te schuiven. “De diefstal van de bromfiets, de inbraak in de Hunkemöller en de diefstal van het werkmateriaal geeft hij toe. De andere feiten pleegde hij niet. Hij gebruikte nooit geweld en is daar ook nog nooit voor veroordeeld, dat zit niet in hem”, aldus de raadsman.

Chauffeur

De medebeklaagde, de Hongaarse vrouw die hij kende uit het drugsmilieu van Oostende, was bij sommige feiten aanwezig en gaf dat ook toe. Ze speelde chauffeur en werd daarvoor vergoed, maar wist naar eigen zeggen niet altijd waarvoor. Gezien ze ook een strafblad met eerdere vermogensdelicten heeft, riskeert zij 30 maanden cel voor haar aandeel. Het slachtoffer van de handtasdiefstal vroeg 1.500 euro schadevergoeding. Vonnis 3 december.