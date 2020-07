Cowboy Henk vermomt zich als ‘Safe Henk’ in haven van Oostende

Timmy Van Assche

11 juli 2020

08u48 2 Oostende ‘In de haven werken geen cowboys!’: het is de slagzin waarmee Haven Oostende haar veiligheidsbeleid onder de aandacht brengt. Om de boodschap aan personeel en bezoekers duidelijk te maken, is een campagne uitgewerkt met Cowboy Henk. Die wordt voor de volledigheid uitgedost als veiligheidsmascotte Safe Henk.

Wie vanaf nu een afspraak in het havengebouw in de Slijkensesteenweg heeft, passeert bij het binnenkomen de Safe Henk-veiligheidsmuur. Twaalf cartoons van Safe Henk wijzen de medewerkers en de bezoekers op veiligheids- en gezondheidsthema’s. “De originele cartoons krijgen een prominente plaats in de hoofdingang van het havengebouw, omdat veiligheid, gezondheid en milieu onze belangrijkste prioriteiten zijn”, zegt havenvoorzitter Charlotte Verkeyn. “Via allerhande acties willen we dit inbedden in het DNA van de haven.”

Werknemers krijgen hierover praktische opleidingen op de werkplek en aanvullende cursussen. “Zo besteden we dagelijks aandacht aan een veilige werkomgeving. Maandelijks wordt rond één bepaald thema gewerkt”, vervolgt Verkeyn. “Om die thema’s op een luchtige manier te brengen, werd Safe Henk in het leven geroepen. Stripheld Cowboy Henk werkt in de haven, maar is daar absoluut géén cowboy. Via grappige cartoons vestigt Safe Henk de aandacht op specifieke situaties.”

CEO van Haven Oostende, Dirk Declerck: “Eén van de belangrijkste automatismen die we aanleren bij onze medewerkers, is het melden van onveilige situaties. Zo worden risicovolle situaties opgespoord, aangepakt en vermindert het risico op ongevallen.”

Samenwerking Herr Seele

Voor de campagne werkte de haven logischerwijs samen met kunstenaar Herr Seele, samen met Kamagurka de geestelijke vader van Cowboy Henk. De samenwerking met de cartoonist is spontaan gegroeid, zo meldt het havenbestuur. “Hij begrijpt waar Haven Oostende naartoe wil en denkt mee over hoe de veiligheidsboodschappen bij onze werknemers blijven hangen.”