Coronavirus eist derde leven in Oostende Timmy Van Assche

27 maart 2020

18u17 7 Oostende In het AZ Damiaan in Oostende heeft het coronavirus een derde mensenleven opgeëist.

Het gaat om een oudere persoon met een medisch verleden. Bovendien maakt het ziekenhuis melding van een stijgend aantal opgenomen patiënten. Op de twee corona-afdelingen worden nu 34 personen verzorgd. Donderdag waren dat er nog 25, woensdag zeventien. Op de afdeling intensieve zorgen liggen momenteel drie patiënten aan het beademingstoestel. Drie andere personen mochten het ziekenhuis intussen verlaten. Vrijdag werden door het labo klinische biologie van het AZ Damiaan 67 coronatests uitgevoerd, vijftien daarvan waren positief.

“Het ziekenhuis is intussen gestart met een derde corona-afdeling van elf bedden om de stijgende trend op te vangen", laat woordvoerder Kevin Mollet weten. “Indien het nodig zou zijn, kunnen we eventueel een vierde afdeling opstarten, maar dat wordt later bekeken.”