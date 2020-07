Coronatestcentrum verhuist van ontmoetingscentrum De Blomme naar Edith Cavellstraat Timmy Van Assche

16 juli 2020

00u02 0 Oostende Het coronatestcentrum in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat verhuist vanaf maandag 20 juli naar de Edith Cavellstraat. Zo kan het ontmoetingscentrum op 4 augustus opnieuw zijn oude rol als ontmoetingscentrum opnemen.

Op 4 mei startte het afnemen van coronatesten in het tijdelijke triagecentrum in OC De Blomme. Alle testen worden uitgevoerd door een arts van de huisartsenkring Oostende-Bredene of door een daarvoor opgeleide verpleegkundige. Het AZ Damiaan onderzoekt telkens de teststalen zodat het resultaat doorgaans binnen de 24 uur bij de doorverwijzende huisarts terechtkomt. “Tot op vandaag werden er 1.697 testen afgenomen. Daarvan waren er 53 positief of 3,1 procent. De meeste positieve testen dateren van de eerste maand nadat er in het triagecentrum ook getest werd. De laatste twee weken werd geen enkele positieve test meer genoteerd”, geeft bevoegd schepen Natacha Waldmann (Groen) mee.

Op maandag 20 juli verhuist het testcentrum dus naar een leegstaand gebouw van de stad in de Edith Cavellstraat. “Net zoals op de vorige locatie kan je je niet zomaar aanmelden om getest te worden op het coronavirus. De testen gaan enkel door na doorverwijzing van een (huis)dokter”, zegt Waldmann. “Ook de triagefunctie blijft actief op de nieuwe locatie. De aanwezige artsen kunnen een klinisch onderzoek doen en indien nodig patiënten ook naar het ziekenhuis doorverwijzen.”