Coronapandemie kost de stad tot nu toe al 9 miljoen euro Leen Belpaeme

29 september 2020

10u12 0 Oostende De gemeenteraad van Oostende heeft een voorschot van 750.000 euro goedgekeurd voor het Economisch Huis. Hier werden alle kosten gebundeld om de coronapandemie in de stad onder controle te houden. Die kosten lopen ondertussen al op tot 1,1 miljoen euro. In totaal werd berekend dat de coronapandemie de stad tot nu toe al 9 miljoen euro kost.

“Alle kosten om de COVID-19 pandemie te bestrijden werden gebundeld in het Economisch Huis omdat zij de eerste waren die maatregelen moesten nemen toen de winkelstraten opnieuw geopend werden. Ze moesten toen een circulatieplan uittekenen en plaatsten stewards in de winkelstraten om toe te zien op de toepassing van de maatregelen", lichtte burgemeester Bart Tommelein toe. Het Economisch Huis heeft berekend dat alle maatregelen samen al 1,1 miljoen euro gekost hebben. Daar zitten ook de kosten in voor de crowd control, extra medewerkers deze zomer om toeristen te begeleiden, het aanmeldingssysteem op het strand tot extra markeringen. “Het Economisch Huis heeft maar een budget van 1,9 miljoen euro gewone werkingsmiddelen. We kunnen hen niet zonder werkingsmiddelen zetten omdat zij die middelen hebben voorgeschoten”, lichtte burgemeester Bart Tommelein toe.

Minder inkomsten

Volgende maand wordt er een budgetwijziging naar de gemeenteraad gebracht. De coronacrisis heeft immers voor heel wat extra kosten gezorgd, maar ook voor minder inkomsten. Het totale kostenplaatje komst volgens Tommelein momenteel al op 9 miljoen euro. “Dat komt door de extra uitgaven die we als stad moesten maken om de coronamaatregelen te nemen, maar het gaat ook om minder inkomsten zoals de terrastaks waarvoor handelaars een vrijstelling krijgen tot de uitgave voor de Oostendebon. We zullen in de komende maanden moeten kijken hoe we dat budget zullen inpassen in het budget van de stad. Volgende maand is er een budgetwijziging en in december stellen we een nieuw meerjarenplan voor.”