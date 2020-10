Coronacijfers in Oostende stijgen snel, met 59 nieuwe besmettingen vorige week Leen Belpaeme

12 oktober 2020

14u16 1 Oostende De afgelopen week waren er in Oostende 59 besmettingen, wat een verdriedubbeling is in vergelijking met vorige week. “De sterke stijging de laatste week zou iedereen in onze stad bezorgd moeten maken.”

Vanaf deze week geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een wekelijkse update over de coronacijfers in Oostende. Net als in de rest van het land is er in Oostende een sterke stijging van het aantal besmettingen. De afgelopen week waren er in Oostende immers 59 besmettingen. Zeven van de 59 besmettingen werden vastgesteld bij 65-plussers. In totaal liggen er op dit moment in de Oostendse ziekenhuizen, AZ Damiaan en Campus Serruys van AZ Sint-Jan, zes patiënten die besmet zijn met COVID-19. Vorige week waren er dat nog maar twee.

De cumulatieve incidentie, het aantal coronabesmettingen de afgelopen week per 100.000 inwoners, is voor Oostende momenteel 82,3. Dit getal wordt vooral gebruikt om steden en gemeentes met elkaar te vergelijken. “Het cijfer voor Oostende ligt lager dan die van de andere centrumsteden in Vlaanderen, maar de sterke stijging de laatste week zou niettemin iedereen in onze stad bezorgd moeten maken. Tot vorige week waren 4 procent van de testen in het triagecentrum positief, de laatste week is dat ruim 10 procent”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Contacten doorgeven

Wie toch besmet raakt en gecontacteerd wordt door contactopsporing (lokaal of federaal), wordt gevraagd om alle effectieve contacten die hij of zij gehad heeft door te geven. “We merken dat mensen die besmet zijn slechts weinig contacten doorgeven. We roepen iedereen op om eerlijk te zijn, ook als je meer contacten hebt gehad dan de regels eigenlijk toelaten. Dat is ontzettend belangrijk om het aantal besmettingen onder controle te houden”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Stad Oostende en de Eerstelijnszone roepen ook iedereen nogmaals op om de app Coronalert te downloaden. Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van corona te vertragen.