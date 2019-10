Controle van Chinese restaurants en nachtwinkels in Oostende: een verplichte sluiting, inbeslagname van ‘legale’ cannabis en zwartwerkers Bart Boterman

15 oktober 2019

17u51 0 Oostende 24 Chinese restaurants en nachtwinkels in Oostende hebben vorige week onverwachts controle gekregen in het kader van de SHOP-acties door de politie, FAVV, douane en tal van andere overheidsdiensten. Een Chinees restaurant werd met onmiddellijke ingang gesloten omdat het niet voldeed aan de voorschriften rond voedselveiligheid en bovendien niet was ingeschreven in het handelsregister. In een nachtwinkel werden ook cannabisproducten (CBD) in beslag genomen. Daarnaast werden tal van inbreuken zoals zwartwerk vastgesteld.

“We riepen deze acties in het leven om op te treden tegen winkels en horecazaken die het niet zo nauw nemen met de regels,” zegt korpschef Philip Caestecker van de Oostendse politie. Een team van 35 controleurs van tien verschillende overheidsdiensten trokken vrijdagavond van zaak tot zaak. “Tijdens deze acties controleren we op feiten zoals sluikwerk, gebrekkige voedselhygiëne, het te werk stellen van illegalen, belastingontduiking en schijnzelfstandigheid. De SHOP-acties worden regelmatig georganiseerd om oneerlijke concurrentie en een onveiligheidsgevoel weg te nemen”, aldus de korpschef.

35 PV’s

In totaal zijn 35 processen-verbaal opgesteld voor de meest uiteenlopende inbreuken. Een restaurant werd gesloten omdat het niet voldeed aan de regels inzake voedselveiligheid en niet was ingeschreven in het handelsregister. In een aantal nachtwinkels ging het FAVV over tot vernietiging van voedingswaren, omdat ze niet voor consumptie waren geschikt. In bepaalde nachtwinkels werden zogenaamd legale cannabisproducten met CBD in beslag genomen die niet voldeden aan de nieuwe strengere regels voor de verkoop. In drie zaken waren er zwartwerkers of illegalen aan de slag. Tien personen waarvan de identiteit of verblijfstoestand niet vast stond, werden naar het politiebureau overgebracht voor controle. Daarnaast werden spuitbussen met pepperspray in beslag genomen achter een toonbank. Tot slot werden twee personen overgemaakt aan Dienst Vreemdelingenzaken voor illegaal verblijf in ons land.

Oneerlijke concurrentie

“We zullen deze gecoördineerde acties onverminderd voortzetten. Heel wat diensten slaan daarvoor de handen in elkaar, zodat we heel grondig kunnen controleren of iedereen zich aan de regels houdt", voegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) toe. “Handelaars weten dat ze steeds een onverwacht controle- bezoek kunnen verwachten. We blijven een ‘lik-op-stuk’ beleid voeren voor wie zich niet aan de regels houdt. We willen van Oostende een warme en leefbare stad maken, eerlijke concurrentie is daar een essentieel onderdeel van”, aldus de burgemeester.

De acties waren een samenwerking tussen de Politie Oostende, de overheidsdiensten FAVV, RVA, RSZ, RSVZ, RIZIV, WSE, FOD Financiën, de douane en Dienst Vreemdemingenzaken.