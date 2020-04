Containerpark heropent onder strenge voorwaarden Timmy Van Assche

01 april 2020

13u07 0 Oostende Ook in Oostende gaan de containerparken opnieuw open vanaf 7 april, maar dit gebeurt onder strenge voorwaarden. Dat laat schepen Björn Anseeuw (N-VA) weten.

Alle recyclageparken in Vlaanderen mogen op dinsdag 7 april weer de deuren openen, zo besliste de Vlaamse Regering. Ook in Oostende openen de containerparken opnieuw volgens hun gewone openingsuren. Dit betekent dat het containerpark in het industriegebied op dinsdag opnieuw opent, het containerpark in de Vuurtorenwijk op woensdag, want dit park is sowieso niet open op dinsdag. “We vragen inwoners uitdrukkelijk om niet naar het containerpark te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Wie zijn of haar bezoek nog even kan uitstellen, wordt gevraagd om dat te doen”, zegt Anseeuw. Door het beperkt aantal bezoekers dat tegelijk binnen kan, zullen de containerparken sowieso veel minder bezoekers kunnen ontvangen dan in normale omstandigheden.

Strikte regels

Zo worden er voorlopig maximum vijf bezoekers tegelijk op het park toegelaten. De andere bezoekers moeten in de wagen wachten tot ze mogen binnenrijden. Bezoekers moeten bovendien alleen komen. “De parkwachters kunnen omwille van de social distancing niet helpen met het inladen van de containers. We vragen bezoekers ook om te wachten op het signaal van de parkwachter om naar een bepaalde container te gaan. Het is namelijk niet de bedoeling dat er plots twee of drie bezoekers aan dezelfde container staan”, benadrukt de schepen. “Elke dertig minuten worden de toegangscontrole en de trapleuningen aan de containers gereinigd.” Met asbest en kringloopgoederen kun je voorlopig niet terecht op het containerpark.

Nultolerantie

“Al deze afspraken zijn nodig om het containerpark te kunnen openhouden. Voor wie zich niet aan deze afspraken houdt en de instructies van de parkwachters niet opvolgt, geldt een nultolerantie. De stad heeft hierover ook goede afspraken gemaakt met de politie, die kordaat zal optreden indien nodig.”