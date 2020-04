Containerpark gaat weer open: aanschuiven geblazen, maar geen overrompeling Timmy Van Assche

07 april 2020

Oostende Zoals voorzien heropenden heel wat containerparken in Vlaanderen. Ook in Oostende, waar tientallen wagens al heel snel stonden aan te schuiven bij het containerpark op het industrieterrein. Iedereen hield zich netjes aan de regels. "Ik roep mensen op om niet-noodzakelijke bezoeken aan het containerpark uit te stellen", zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Bij aanvang van de grote corona-uitbraak gingen alle containerparken onherroepelijk dicht. Zowat twee weken later gaan ze opnieuw open. Oostende hanteert de klassieke openingsuren voor haar park in de Hooggeleedstraat - van 10 tot 20 uur - maar er gelden wel strikte regels. Zo worden er maar vijf wagens tegelijk toegelaten om de bezoeken te spreiden.

Druk, maar...

Wie het containerpark een beetje kent, weet dat het er vroeger op bijvoorbeeld zaterdagen ook al eens druk kon zijn als het op aanschuiven aankomt. Dat was nu niet anders: wagens stonden tot voorbij de bocht in de Klokhofstraat, goed voor zo'n 150 meter. Intussen deden de vijf parkwachters volgens alle voorschriften hun werk. De toegangsterminal werd steeds zorgvuldig ontsmet. Zowat iedereen hield zich gedisciplineerd aan de afspraken om in de auto hun beurt af te wachten - op een oudere man na, die wat extra info wou. “Er lag te veel afval in de garage te stinken. We zijn bezig met verbouwingen en konden niet veel langer wachten”, vertelt een bezoeker. En hoewel het containerpark pas om 10 uur opende, meldde de eerste bezoeker zich al om 8 uur aan. Aan de Zandvoordestraat, waar je moet inslaan om naar het containerpark te rijden, houdt de politie het verkeer in de gaten.



“Ordentelijke heropstart”

Bevoegd schepen Björn Anseeuw kwam de heropening gadeslaan. “Ja, het is aanschuiven geblazen, maar ik ben tevreden dat alles ordentelijk en rustig verloopt. De parkwachters moeten wel iets meer tijd stoppen in het meegeven van instructies aan bezoekers. Zo willen we bijvoorbeeld vermijden dat er te veel mensen tegelijk aan dezelfde container staan. De afgelopen weken hebben we de groenophaling verzorgd in de wijken. Ook dat zorgt ervoor dat er niet meteen een stormloop geldt. Ik wil toch nog eens een duidelijk oproep doen: het containerpark is open van 10 tot 20 uur. Dat is dus tijd genoeg voor iedereen om een bezoek te plannen. Kom dus niet van ‘s ochtends vroeg aanschuiven, maar spreid je bezoek op de dag. De belangrijkste regel is en blijft: kom niet naar het containerpark, tenzij het écht niet anders kan.”