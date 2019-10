Colsol krijgt extra voedsel na diefstal. “We moesten tien gezinnen in de kou laten staan na inbraak” Leen Belpaeme

03 oktober 2019

14u47 3 Oostende Afgelopen weekend werden heel wat voedingswaren gestolen bij armoedeorganisatie Colsol in Hangaar I waardoor meer dan tien gezinnen maandag met lege handen naar huis moesten keren tijdens de voedselbedeling. Bij vzw Bitna deden ze een oproep naar het Nederlandse bedrijf Megafoodstunter en die doneerden 260 kilogram voedsel voor de Oostendse organisatie. “Alle hulp is welkom. Mensen slapen zelfs in hun auto om hier ’s morgens als eerste aan de deur te kunnen staan.”

De vraag naar voedselpakketten is groot in Oostende en dat voelt ook Colsol. Tot overmaat van ramp werd afgelopen weekend dan nog eens ingebroken en werden twee diepvriezen volledig leeggeroofd. “Ondertussen blijkt dat er waarschijnlijk meer dan één persoon is langs geweest zaterdagnacht. Iemand heeft ’s avonds licht gezien en de deur is waarschijnlijk de ganse nacht blijven openstaan na de eerste inbraak waardoor het pad vrij was voor anderen”, vertelt Dominique Degraeve van Colsol. Het gevolg was dat de organisatie maandag een pak minder eten had om uit te delen aan gezinnen in nood. “We kregen gelukkig extra voedsel via andere organisaties zoals de Lichtbaken, Sint Vincentius en De Antenne. Dat was knap van hen. We moesten uiteindelijk zo’n tien gezinnen met lege handen naar huis sturen.” Donderdag was er een nieuwe bedeling, maar gelukkig kreeg Colsol ’s morgens naast de gewone donaties ook 260 kilogram extra voedsel via Bitna, een vzw uit De Haan. “Ik ken Dominique en toen ik het verhaal las van de inbraak heb ik een oproep gedaan naar een Nederlands bedrijf. Jan Van Dijck was onmiddellijk te vinden om een donatie te doen. Uiteindelijk krijgen ze 260 kilogram voedsel, het gaat zowel om vlees, groenten als andere diepvriesproducten”, vertelt Isabelle Flédérik.

De donatie komt op tijd. “Normaal gezien is het iets rustiger aan het begin van de maand, maar tijdens de vorige bedeling hebben heel wat mensen niets gekregen. We zien tegenwoordig zelfs dat mensen in hun auto slapen om ’s morgens zeker als eerste aan de deur te staan. We gaan nochtans pas om 11 uur open, maar ze willen de eerste in de rij staan om zeker iets te krijgen”, vertelt Dominique.

Meer over Colsol

Dominique Degraeve