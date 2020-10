Cokedealer opgepakt tijdens controle in Torhoutsesteenweg Bart Boterman

13 oktober 2020

17u09 3 Oostende Langs de Torhoutsesteenweg in Oostende is maandagavond een bestuurder (40) aan een controle onderworpen nadat de politie hem verdacht vond. Het gaat om een Tunesiër zonder gekende verblijfsplaats in België.

Tijdens de controle bleek dat hij in het bezit was van twaalf zakjes cocaïne en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld. Volgens het parket maakte de verdachte gebruik van meerdere aliassen en is hij geen onbekende voor het gerecht. De onderzoeksrechter heeft hem ondertussen aangehouden voor drugshandel. Het onderzoek, ook naar zijn netwerk, gaat intussen verder.