Coffeebar Albrecht is nieuwste aanwinst voor de Hertstraat Leen Belpaeme

22 oktober 2019

09u10 4 Oostende In de Hertstraat is opnieuw een hippe zaak geopend. Met coffeebar Albrecht wordt de weg tussen de Langestraat en de Adolf Buylstraat een leuke plaats om te vertoeven. In de zaak kan je terecht voor een lekker ontbijt, lunch of een koffie met lekkernijen.

Albrecht was al ruim anderhalf jaar geopend in de Christinastraat, maar toen het contract afliep ging uitbaatster Elke Albrecht op zoek naar een nieuwe locatie. De voormalige frituur Cannibal onderging een volledige metamorfose en werd hip en modern ingericht. “De stijl is wat veranderd van jazzy in ons vorig pand naar een moderne look, maar het concept blijft hetzelfde. We serveren nog altijd ontbijt en lunch, maar we hebben de kaart wat uitgebreid. Zo kan je voortaan ook milkshakes en smoothies bestellen. Nieuw is ook de black macha Latte en shakshuka, dat is een eenpansgerecht met groentjes en ei dat als ontbijt wordt geserveerd”, licht Elke Albrecht toe. De zaak is een stuk groter. “De keuken is dubbel zo groot, we hebben een grotere bar waardoor we take away, catering en privé-feestjes kunnen voorzien. We hebben een terras achteraan waar we nog plannen mee hebben.”

Voor de jonge onderneemster was de nieuwe zaak een fikse investering. “We zijn als stadsbestuur blij dat jonge ondernemers als Elke Albrecht in onze stad investeren. De Hertstraat is een trendy stukje Oostende geworden met local heroes als Maxzim, Nauti, Lily, Aperitivo en nu ook Albrecht. Met dergelijke zaken maken we het verschil. Hiervoor komen mensen speciaal naar Oostende”, zeggen burgemeester Bart Tommelein en schepen Charlotte Verkeyn.