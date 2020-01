CO-intoxicatie blijkt epilepsie-aanval Mathias Mariën

04 januari 2020

17u04 0 Oostende In de Thomas Vanloostraat in Oostende zijn vrijdag rond 22 uur acht mensen geëvacueerd uit een woning.

Een bewoner was gevallen met zijn hoofd op een kast. De hulpdiensten vreesden voor een CO-intoxicatie. Ze namen geen risico en alle aanwezigen moesten naar buiten. Bij controle van het slachtoffer in het ziekenhuis werd geen CO gemeten in het bloed. Het bleek uiteindelijk te gaan om een epilepsie-aanval. De andere bewoners konden terug naar hun woning.