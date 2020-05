Circulatieplan in winkelstraten licht gewijzigd, website toont ook hoe druk het is in de Kapellestraat Leen Belpaeme

21 mei 2020

11u54 0 Oostende Je kan voortaan via de Je kan voortaan via de website van het Economisch Huis live volgen hoe druk het is in de Kapellestraat in Oostende. Na een evaluatie zijn ook de eerste pijnpunten in het circulatieplan voor de winkelwandelstraten weggewerkt.

Een van de aanpassingen zijn de uren waarin het circulatieplan van kracht is. Deze werden gewijzigd van 9.30 tot 18.30 uur, in plaats van 9 tot 19 uur. “Dit geeft wat meer mogelijkheden om te laden en te lossen voor en na de start en het einde van het circulatieplan en zal ook voor werknemers en bewoners een verbetering zijn", zegt schepen en voorzitter van het Economisch Huis Charlotte Verkeyn (N-VA).

Extra in- en uitgang

In de Jozef II-straat wordt een bijkomende in- en uitgang, richting Sint-Petrus-en-Pauluskerk, gemaakt met een telsysteem. Van zodra de werken afgerond zijn in de Jozef II-straat (kant Christinastraat) wordt ook aan die zijde gestart met de opbouw van een bijkomende in- en uitgang met extra telsysteem en wordt ook dit deel opengesteld. Zo zal de Kapellestraat ook makkelijker toegankelijk worden voor mensen die van het Leopoldpark komen. Deze extra doorgang zal de grote eerste zone doorbreken, wat het naleven van de eenrichtingszone zal vergemakkelijken.

Shoppen leuker maken

“Nu er nog geen horeca open is en er niet kan genoten worden van een terrasje, willen we beetje bij beetje het element ‘fun’ in functioneel shoppen verhogen. We zullen daarom spelers uit de culturele sector aantrekken om op een ludieke, aangename manier de richtlijnen rond social distancing, eenrichtingsverkeer,… te laten volgen. Vanaf donderdag worden ook handgels met de #ikkoopinoostende-slogan uitgedeeld door de stewards”, zegt Verkeyn.