Chocolatier maakt nu ook een exclusieve gin praline Leen Belpaeme

30 januari 2020

09u13 3 Oostende De bekroonde Poppolou Rocks praline van de Oostendse Chocolatier Olivier Willems krijgt het gezelschap van een gin praline dat uitgewerkt werd in samenwerking met Kurt Heddebauw van G&T Teasing.

De praline is gebaseerd op de Tarquin’s Cornish Dry Gin, die Kurt invoert. Het is een premium gin die gestookt wordt aan de ruwe kusten van Cornwall, in het Noorden van Engeland. “We ontmoetten Kurt op een netwerkavond van Het Economish Huis Oostende en Syntra West Oostende, hier bij ons in het chocoladeatelier”, vertellen Olivier en zijn vrouw Inge Richir, die samen de zaak runnen. “Wij zijn zelf fervente gin liefhebbers en raakten natuurlijk al gauw aan de praat over onze favoriete drank. Kurt bezorgde ons een aantal flessen om te proeven en omdat we het gamma zo lekker vonden, kon een Tarquin’s Gin Praline niet lang uitblijven”, vertelt Olivier.

Kurt Heddebauw was onmiddellijk enthousiast. “De Tarquin’s Cornish Dry Gin is een prachtig verpakte, moderne kijk op een klassieke London Dry Gin die perfect het ruige van de zee en het maritieme aspect weerspiegelt dat we hier ook zo goed kennen. Engeland blijft toch het ijkpunt voor kwaliteitsgins, daar kunnen merken uit andere landen lang niet aan tippen.” Olivier gaf de gin pralines de vorm van een golf mee in de typische kleuren van de flessen, het omhulsel bestaat uit witte chocolade bovenaan en zwarte onderaan, de vulling is een ganache van Tarquin’sgin, tonic en botanicals, in de gelei zit ook gin, aangevuld met citrus. De pralines koop je ofwel apart in een speciale verpakking ofwel samen met een prachtig miniatuur flesje Tarquin’s gin van 5cl. De lancering komt niet toevallig in aanloop naar Valentijn, maar de pralines blijven daarna de rest van het jaar exclusief beschikbaar in de Chocolaterie in de Alfons Pieterslaan. Ook Kurt zal de pralines meenemen op zijn gintastings.