Chiro Noorderwind wordt na 70 jaar gemengd Leen Belpaeme

21 augustus 2019

16u10 0 Oostende Chiro Noorderwind viert op 13, 14 en 15 september zijn 70ste verjaardag tijdens een feestweekend. De meisjeschiro wordt dat weekend samengevoegd met Chiro Speelvogels of de jongenschiro op de Vuurtorenwijk. “In de maatschappij is alles gemengd, het is dan ook maar logisch dat wij volgen”, legt hoofdleidster Fien Vergracht uit.

De Chiro op de Vuurtorenwijk had nog als één van de weinige jeugdbewegingen een gescheiden werking. De meisjes hebben ’t steksje in de Mansveldstraat en de jongens hebben lokalen in de Thomas Van Loostrat. Na 70 jaar Chiro Noorderwind vonden ze dat wel eens tijd was om mee te evolueren met de maatschappij en naar een gemengde werking te gaan. “We waren momenteel nog een van de uitzonderingen met aparte groepen voor jongens en meisjes. We komen nu samen omdat we zo ook een betere werking kunnen aanbieden.” In totaal zijn er momenteel zo’n 70 meisjes en 30 jongens. Het zal voor beide groepen wel een aanpassing zijn. “We kunnen nu geen echte meisjesactiviteiten meer organiseren zoals een beautynight. We zullen misschien wat meer ravotten”, vertellen de leidster, die voor één keer nog enkel met de meisjes op kamp vertrokken zijn naar Mol. Er wordt alvast positief op gereageerd. “De kinderen zien het wel zitten en ook ouders zijn positief.” De jongste kinderen zullen nu de lokalen in de Mansveldstraat gebruiken en de oudste zullen terecht kunnen in de Thomas Van Loostraat. In het feestweekend is iedereen alvast welkom voor een streekbierenavond op vrijdag, een smoefeltocht en een spaghettiavond op zaterdag.