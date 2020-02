Chêne de ChateauBois opent in Oostende Leen BELPAEME

20 februari 2020

07u30 0 Oostende Met Chêne de ChateauBois heeft een nieuwe familiezaak zich in de Belle Epoquewijk gevestigd in Oostende. Zakenpartners Nicole en Frank begonnen hun zaak 14 jaar geleden in Sint-Niklaas maar besloten om voor de 15de verjaardag van de onderneming naar de kust te verhuizen. Ze vervaardigen in eigen beheer producten zoals stoelen of laminaat in hout.

Chêne de ChateauBois verhuisde onlangs naar de Rogierlaan in Oostende. “De stad leeft, het is een stad waar je niet enkel kan rekenen op de komst van vaste klanten, maar je kan er ook genieten van de toevallige voorbijganger en de toerist, zeker op de locatie die we gekozen hebben. We zijn blij om onze volgende uitdaging aan te gaan in deze stad”, ,vertelt uitbater Frank. ChateauBois is een familiebedrijf dat in eigen beheer allerhande artikelen in hout vervaardigt. In de toonzaal vind je er voornamelijk parket, laminaat, massief eiken tafels en stoelen. De zaak werkt uitsluitend met zijn eigen merk, Chêne de ChateauBois. Elk product kan op maat van de klant worden vervaardigd. De producten worden nog met de hand gemaakt in een zagerij in Frankrijk. Eens de bestelling klaar is, worden de goederen aan huis geleverd. “Met de komst van ChateauBois komt er opnieuw een fijne zaak bij in de Belle Epoquewijk”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn. “Het zorgt ervoor dat de buurt een mooie mix van diverse handelszaken kan aanbieden aan iedereen die shopt in Oostende.”