Chefs koken voor hardwerkende verplegers: “Onze manier om iets voor hen terug te doen” Timmy Van Assche

18 maart 2020

14u39 0 Oostende Oostendse chefs Bernard Vandendriessche (52) en Pascal Carbonez (53) springen in de bres voor het verplegend- en zorgpersoneel van de twee Oostendse ziekenhuizen, Damiaan en Serruys. “Velen van hen hebben na een drukke shift niet nog eens de tijd om thuis te koken. Voor hen bieden we een lekkere maaltijd klaar.” Groothandel Horeca Totaal schenkt speciaal voor dit project ingrediënten.

Bernard (52) en Pascal (53) zijn naast goeie vrienden vooral ervaren keukenpieten. Ze roeren elk al maar liefst 38 jaar in de potten. Bovendien geven ze al vele jaren les in het dag- en avondonderwijs bij het centrum voor volwassenenonderwijs Scala, actief in het Oostendse gebouw Foodbox. “Omdat de school in deze coronacrisis de deuren moet sluiten, mogen we geen les geven. We zochten een creatieve manier om aan de studenten toch de leerstof over te maken. Sommige collega’s nemen bijvoorbeeld foto’s van gerechten. Wij besloten om het bereiden van gerechten vast te leggen in filmpjes en die dan via het online leerplatform ter beschikking te stellen aan de cursisten.” Maar daar stopte het niet voor het duo.

Geste

Beide heren kwamen uit op een project om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. “Terwijl we toch aan het koken zijn voor de cursisten, zitten we met onze gedachten bij het verzorgend personeel in de twee Oostendse ziekenhuizen. Zij werken op dit moment keihard en tonen een ongelooflijke inzet in deze crisisperiode. Sommige van hen zijn bijvoorbeeld alleenstaande ouder en hebben het naast hun job ook niet makkelijk. Daarom willen we speciaal voor hen toch een teken van dankbaarheid geven. We klopten aan voor steun bij horecagroothandel Horeca Totaal. Zij zullen de overstock aan producten aan ons schenken en wij maken er dan iets lekkers mee. Zo hoeven de hardwerkende zorgdragers als ze ’s avonds thuis komen alleen maar een bordje op te warmen.”

Stoofpotje

Bernard en Pascal weten niet op voorhand welke producten Horeca Totaal hen zal geven. “Krijgen we melk en eieren, dan kunnen we bijvoorbeeld pannenkoeken maken. Schenken ze vlees? Waarom dan bijvoorbeeld geen stoofpotje bereiden. Allee, we zien wel. Wij kunnen als chef van alle producten iets lekkers maken. Ook al is de school gesloten, wij willen absoluut werken en mensen die het moeilijk hebben steunen.” Bernard en Pascal werken nu een systeem uit om de maaltijden volgens de regels van voedselveiligheid en hygiëne te verdelen.

“Mooi project”

Dieter Dubron van Horeca Totaal, actief in Brugge en Oostende, besluit. “Toen Bernard en Pascal bij ons aanklopten, hebben we niet lang getwijfeld. Dit is een zeer mooi en warm project dat alle steun verdient. Nu alle horecazaken verplicht de deuren moeten sluiten, zitten we met een overschot aan bepaalde producten. We werken al samen met de voedselbanken, maar willen ook dit project alle kansen geven.” Dubron benadrukt ook dat Horeca Totaal de deuren geopend houdt, ook bij een volledige ‘lockdown’. (TVA/foto TVA)