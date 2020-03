Charlot en Charlotte smijten zich in Mijn Keuken Mijn Restaurant. “We zijn allebei heel gedreven” Leen Belpaeme

19 maart 2020

12u38 0 Oostende Charlot Pauwels (27) en Charlotte Ameele (29) uit Oostende treden vanavond aan bij de tweede groep die aan de slag gaat in Mijn Keuken Mijn restaurant. De ambitieuze twintigers zijn gepassioneerd met gezond eten bezig en vonden elkaar dan ook om samen aan dit avontuur te beginnen.

Charlot Pauwels werd gecontacteerd om mee te doen aan het programma. “Ik werd gecontacteerd door het mediabedrijf Lecter via mijn foodblog cookalot. Ik werk als audiologe in een revalidatiecentrum in Oostende, maar daarnaast heb ik een foodblog ‘cookalot’ dat erg actief is op instagram en via mijn website www.cookalot.be. Ik geef workshops gericht op gezond koken.” Charlot bracht ook recent een kookboek uit, Easy fit food. “Ik heb het boek samen geschreven met personal trainer Martijn Schaubroeck. Er komen heel wat leuke, positieve en enthousiaste reacties op het boek. Heel leuk te merken dat mensen ook effectief geïnteresseerd zijn in de juiste balans. Mijn droom is écht om hier meer mee te doen. De passie zit heel diep geworteld, merk ik meer en meer.” Omdat het programma over duo’s gaat zocht Charlot een partner. “Ik zocht in mijn omgeving naar mensen die dezelfde passie delen, maar ook dezelfde visie hebben op koken en gezondheid. Ik weet dat Charlotte ook veel kookt, en gezonde gerechtjes post op haar social media. Ik kwam dus al snel bij haar terecht in mijn zoektocht naar de beste kookpartner. Naast het koken zijn we ook beiden erg gedreven persoonlijkheden.”

House of ninoh

Charlotte Ameele is naast mama van 2 jongens: Mao (7) en Niloh (3) zelfstandig modeontwerpster van kinderkleding. “Een 4-tal jaar geleden ontwikkelde ik mijn eigen merk, House of ninoh. Ik heb een webshop en 30 verkooppunten over België en eentje in Zweden en zelfs eentje in Seoul, Korea die mijn label verkopen. Inmiddels heb ik dat wel even op een lager level geplaatst in functie van het programma en de combinatie met mijn andere bezigheden.” Ook Charlotte is bezig met gezonde voeding. “Ik sta al bijna 20 jaar in de keuken, en ben daar gewoon niet weg te slaan. Koken is zo een passie. Dat is na de geboorte van mijn kindjes meer en meer geëvolueerd naar de gezonde keuken. Ik wil vooral streven naar het idee dat gezond zeker en vast ook lekker kan zijn.”

Charlotte is dankbaar dat Charlot Pauwels aan haar dacht om deel te nemen. “Ik heb geen seconde getwijfeld. Het is een grote uitdaging voor onszelf, en een enorme ervaring die we kunnen meenemen. Sowieso leer je on the road heel veel bij van zulke dingen, en daar doe ik het uiteindelijk ook voor.”

Sterrenchefs

De dames koken in het programma voor sterrenchefs Sergio Herman en Marcello Ballardin. Een grote uitdaging. “Twee persoonlijkheden als die van Sergio en Marcello, dat zorgt wel een beetje voor stress. Je beseft dat er hoge verwachtingen zijn en dat je daaraan moet voldoen en dat je buiten je comfortzone moet gaan.” Ze bereidden zich minutieus voor op de uitdaging. “We zijn onmiddellijk in de keuken gedoken en hebben sindsdien echt wekelijks, tot zelfs dagelijks samen gekookt. Het moment van de effectieve kookdag is écht zenuwslopend. We zijn beiden erg gedreven en willen echt goed presteren. De stress zorgt dan wel soms voor onvoorziene omstandigheden.”

Charlot en Charlotte willen met dit avontuur zichzelf uitdagen. “We wilden eens kijken hoever ons kooktalent binnen de gezonde keuken ons kan brengen op een hoger culinair niveau. Als we de pop-ups halen, zou dat natuurlijk zalig zijn om via deze weg te kunnen ervaren wat het is om een eigen restaurant te runnen.” Charlot ziet een verdere carrière in deze richting zeker zitten. “Op lange termijn zou ik zelf ooit graag een zaak openen die verder op gezonde voeding toegespitst is.”

Door de crisis rond het coronavirus is het niet duidelijk of er ook pop-ups zullen openen. De knoop hierover moet nog doorgehakt worden door vtm. Ook voor de dames is het nog even afwachten. “Vtm en de makers van het programma doen er alles aan om de beste beslissing te maken. Wat dat ook mag betekenen.”

Mijn Keuken Mijn Restaurant is wekelijks te zien op dinsdag en donderdag.