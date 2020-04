Charlot en Charlotte krijgen bakken kritiek op sociale media na tactische beslissing in Mijn Keuken Mijn Restaurant Leen Belpaeme

03 april 2020

16u50 3 Oostende De Oostendse deelneemsters Charlot en Charlotte mogen door naar de volgende rond van het vtm-programma Mijn Keuken Mijn restaurant. De manier waarop lokte echter heel wat heftige reacties los op sociale media. Zowel de dames als vtm zijn geschrokken van de commentaar.

De Instagirls, zoals de Oostendse deelneemsters werden genoemd in het programma, kregen in een eerdere afleveringen geen al te goede punten van zowel de professionele jury met Sergio en Marcello en hun medekandidaten. Ze maakten dus een grote kans om niet mee te mogen naar de volgende ronde. Donderdagavond werd de aflevering vertoond waarbij Kim en Charlotte, het laatste duo van hun groep aan beurt kwam. Daarin is te zien hoe Charlot bij de puntenverdeling aangeeft dat ze het spel tactisch zou spelen en maar twee punten uitdeelde aan haar tegenstanders. “Dat gaat een close call worden, ik wil dat, zij willen dat. Dit is onze laatste kans. Ik ga kiezen voor mezelf.” Het laatste duo vloog daarmee met twee punten minder dan de Instagirls uit de wedstrijd. Die tactiek werd door geen enkele andere kandidaat toegepast en ook zij konden die aanpak niet echt smaken. “Dit kan je niet goedpraten”, merkt Ayse op. De reacties op zowel Twitter als de facebookpagina van het programma zijn ondertussen bikkelhard voor het duo. Sommige mensen gaan zelfs zo ver om hun commentaar neer te schrijven bij de reviews van Charlot haar kookboek, dat ze eerder dit jaar uitbracht. Het Instagram account van Charlot werd ondertussen zelfs offline gehaald.



Geschrokken

De dames reageren zelf enkel via vtm. “We moeten toegeven dat we best wel geschrokken zijn van de hevige reacties na de aflevering. We hadden op voorhand niet ingeschat dat het zo veel zou losmaken bij de kijkers. We hebben tijdens de opname beslist om het spel tactisch te spelen en we begrijpen dat dit geen evidente keuze is. Op het moment dat we punten moesten geven, wilden we ons zo graag bewijzen in de volgende ronde en daarom hebben we het spel op die manier gespeeld. Het was misschien wel te verwachten dat we wat kritiek zouden krijgen op onze gekozen aanpak, maar dat het zo’n proporties zou aannemen, neen, daar schrikken we toch van.” Ook vtm zelf verdedigt de deelneemsters. “Als zender zijn we ook wel geschrokken door de vele heftige reacties op de aflevering. Volgens het format geven zowel de sterrenchefs als de andere duo’s punten, waarbij de punten van de chefs zwaarder doorwegen in het eindresultaat. In dit format zijn de kandidaten vrij om het spel tactisch te spelen als ze dat willen. Maar als we alleen kijken naar de punten van de chefs, dan zien we dat ook zij Kim en Charlotte de laagste punten hebben gegeven van alle duo’s, dus ook volgens hen moesten zij de wedstrijd verlaten.”