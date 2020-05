CEO van Casino Oostende: “Dringend heropstart nodig om onherstelbare schade te vermijden” Timmy Van Assche

25 mei 2020

14u34 0 Oostende “Om onherstelbare schade voor de sector te vermijden, is dringend een heropstart van onze activiteit noodzakelijk.” Dat zegt Marc Slabbinck, CEO van het Oostendse casino. Dat is sinds 13 maart, net als alle andere kansspelinrichtingen, gesloten. Intussen nemen de casino’s tal van maatregelen voor een veilige heropening.

De Groepering van Belgische Casino’s, waarvan dat in Oostende van de nv Belcasinos deel uitmaakt, heeft een plan voorgesteld aan de Nationale Veiligheidsraad om vanaf 8 juni in verscheidene fases te hervatten. Zo willen ze eerst de afdeling met slotmachines heropenen, eenrichtingsverkeer aan de inkom organiseren, de lichaamstemperatuur van bezoekers opmeten en overal - zowel in de speelzaal, aan de kassa als inkom - plexiglas plaatsen en afstandsmaatregelen treffen. Pas in een latere fase zouden de klassieke tafelspelen worden heropgestart.

Omzet naar buitenlandse casino’s en online

“We zijn ervan overtuigd dat een veilige, gefaseerde heropstart mogelijk en noodzakelijk is”, zegt Slabbinck. “We vroegen dit ook aan de Veiligheidsraad, maar kregen tot op heden nog geen positief antwoord. Het verderzetten van de huidige situatie vormt een bedreiging voor de omzet die dreigt weg te vloeien naar buitenlandse casino’s en naar het legale en illegale online aanbod. Maar vooral: de situatie zet de tewerkstelling onder druk. Het casino van Oostende stelt rechtstreeks en onrechtstreeks 120 mensen te werk, de casinosector in zijn geheel zelfs 1.200 personen.”

Volgens Slabbinck lijdt het personeel onder de situatie. “Enerzijds door de beperking van hun inkomen via de economische werkloosheid, anderzijds door de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt.”

‘50 miljoen euro verlies voor overheid’

Slabbinck benadrukt dat ook de overheid zelf gebaat is bij een heropstart van de casino-activiteiten. “Onze sector is in België goed voor een bijdrage aan de overheid via de diverse lokale, regionale en federale belastingen en sociale bijdragen van zowat 160 miljoen euro per jaar, wat nu neerkomt op een verlies aan inkomsten voor de overheid van ongeveer 40 miljoen euro tot op heden. Daar komen nog eens de kosten voor de lopende economische werkloosheid van bijna 10 miljoen euro bovenop, wat het totaal brengt op 50 miljoen euro.”