Centrumstranden in Oostende vandaag zo goed als volzet Leen Belpaeme

31 juli 2020

10u41 20 Oostende Met een enorm warme dag in het vooruitzicht wordt er veel volk verwacht op het strand vandaag. 13.000 mensen hebben zich al aangemeld om vandaag op één van de centrumstranden van Oostende plaats te nemen. Daarmee zijn ze zo goed als volzet. Stad Oostende roept op het bezoek goed te plannen en meteen naar de andere, minder drukke stranden te komen.

De capaciteit op de strandzones Groeistrand en Groot Strand in het centrum van Oostende zijn vandaag al bereikt, met in totaal 13.000 mensen die zich aangemeld hebben. Wie vandaag alsnog naar Oostende wil afreizen en op een strand in het centrum wil zonnebaden, kan nog steeds een aanmelding maken op het Klein Strand. Deze zone is wel onbewaakt en er mag dus niet gezwommen worden.

Nog plaats in weekend

Wie wil zwemmen, kiest best voor de minder drukke stranden buiten het centrum van Oostende. Zo heb je nog twee bewaakte zones op Oosteroever of kan je terecht in Mariakerke.

Voor de komende dagen is er wel nog capaciteit op de stranden met het aanmeldingssysteem. Zo zijn er morgen zaterdag intussen 6.000 aanmeldingen en op zondag gaven al 2.500 mensen aan naar het Oostendse strand af te reizen.

Aanmelden voor dit weekend is dus nog steeds mogelijk via www.visitoostende.be/strand of via het gratis nummer 0800/62.167. Deze aanmelding garandeert je een plekje op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14 uur.