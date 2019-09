Centrum van Oostende wordt voor het eerst autovrij tijdens Oostendedag Leen Belpaeme

16 september 2019

17u20 0 Oostende Komende zondag organiseert Stad Oostende de vierde editie van Oostendedag. Dit jaar valt die niet toevallig samen met de Autoloze Zondag. Voor de gelegenheid wordt de gehele binnenstad en een deel van de Belle Epoquewijk autovrij gemaakt. De voorbije jaren zag (een deel van) het stadsbestuur dit niet zitten. Er zijn die dag heel wat activiteiten zoals een zeepkistenrace en een vrijetijdsmarkt.

“Op de Oostendedag is de stad meer dan ooit voor de Oostendenaar. De hele stad wordt autovrij gemaakt. Zelfs op de Visserskaai en Leopold II-laan, twee traditioneel drukke verkeersassen, valt er op de Oostendedag vanalles te beleven. Een uniek moment. We willen Oostendenaars echt in de watten leggen”, vertelt burgemeester Bart Tommelein. Tijdens deze zondag wil het stadsbestuur de Oostendenaars al eens laten proeven van een autoluwe stad. “We zijn bezig met de opmaak van een mobiliteitsplan waarbij het de bedoeling is om het centrum autoluwer te maken. Op zo’n dag kunnen de inwoners als eens kijken wat dit betekent, met het enige verschil dat we voor een volledig autovrij centrum gaan zondag. Het gaat om de zone van de Koninginnelaan vanaf de Drie Gapers tot aan Petit-Paris (rijbaan niet inbegrepen), Alfons Pieterslaan, Vindictivelaan, Visserskaai en de Albert I-Promenade.” Voor de aankondiging van deze dag, verzamelde uitzonderlijk het ganse schepencollege. “We hechten als bestuur dan ook veel belang aan het initiatief. Het is een bewustmaking van de Oostendenaar. Er komt op zo’n dag heel wat plaats vrij die kan gebruikt worden voor iets anders. Er worden daarom heel wat buitenactiviteiten georganiseerd en we tonen ook wat de alternatieven zijn voor de auto. In de jaren 80 was het nog mogelijk om te parkeren op de zeedijk. De huidige generatie vindt het heel normaal dat dit een wandelpromenade is. Het is mogelijk om dergelijke veranderingen door te voeren”, vertelt schepen Silke Beirens.

De bewoners kunnen per wijk verzamelen om dan samen naar het centrum te fietsen. “Van 12.30 tot 14 uur worden Oostendenaars verwelkomd in het ontmoetingscentrum in hun buurt, om daarna gezamenlijk naar het autovrije stadscentrum te fietsen. Er zijn vijf startplaatsen in OC’s Ter Yde, De Schelpe, De Schaperye, De Ballon en aan de Kinderboerderij De Lange Schuur. Aan de startplaats worden Oostendenaars verwelkomd met een drankje”, zegt schepen Maxim Donck. Van 14 tot 18 uur is er in de hele stad animatie voor jong en oud. Zowel Oostendenaars als bezoekers kunnen er genieten van verschillende activiteiten. In de Leopold II-Laan is er bijvoorbeeld een gigantisch springkastelenparcours van maar liefst 60 meter lang waarop jong en oud zich kan uitleven. Op de Groentenmarkt is er het poëziefestival Woordzee.

Er is voor het eerst een Vrijetijdsmarkt. “Vroeger waren er drie promotiedagen voor de jeugd-, de cultuur- en de sportraad. We hebben deze allemaal gebundeld om het volledige aanbod van Oostendse clubs, verenigingen en organisaties te tonen aan de Oostendenaars. Er zijn heel wat kindvriendelijke activiteiten. Deze werden gebundeld in CC De Grote Post en de Koninklijke Stallingen. Naast een infostand zijn er verschillende demo’s en kunnen bezoekers ook zelf aan de slag tijdens workshops. Op de Leopold II-laan zijn er skeelerdemo’s van de Zwaantjes Roller Club.

De Oostendse Jeugdraad pakt uit met de eerste Zeepkistenrace in Oostende. Creatieve en innovatieve zeepkisten racen er langs de Koninginnelaan naar beneden voor de snelheids- en/of originaliteitsprijs.