Gesponsorde inhoud Central Park Tower in Oostende: wonen met zicht op zee, park en duinen

Commerciële redacte

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Burco Coast Wonen in alle luxe met zicht op zee, groen en duinen? Een koortsdroom is dit allerminst. Dankzij bouwheer Burco Coast wordt deze droom werkelijkheid: zij brengen het New Yorkse Central Park naar Oostende.

Aan de Baelskaai in Oostende ontvouwt zich met Central Park Tower de vijfde fase van het prestigieuze bouwproject. Je hoort het goed: in Oostende, een badstad die net zo eigenzinnig is als het Central Park Tower-project: aangenaam in alle opzichten, maar toch met een eigen wil. Toegankelijk, maar met een bijzonder kantje. Tijdloos, zonder het rijke verleden oneer aan te doen. Geprikkeld? Sofie Van Loo (40) van bouwheer Burco Coast gidst je langs de vier troeven die de toren in petto heeft.

Central Park: van New York naar Oostende

“De stad binnen handbereik, maar toch volledig omgeven door de duinen, het park en de zee: dat is exact wat je te beurt valt als je in de 22 verdiepingen tellende Central Park Tower woont. We dachten: wat in New York kan, moet in Oostende ook kunnen. En zo geschiedde: Central Park, het rustpunt dat het kloppende hart van wereldstad New York een groene dimensie geeft, vind je nu ook in de stad van James Ensor. Vanuit je nieuwe woonst kijk je uit over de zee, de skyline van de stad en de vaargeul. Aan de achterzijde vormen het park van 1,2 ha, de fonteinen, de duinen en de parkvijver een groene oase waar je zelf geen onderhoud aan hebt. Je hebt dus alle troeven in handen van het wonen nabij de natuur, zonder dat je daarvoor de geneugten van een stad moet missen. Met een overzetboot bereik je in een oogwenk het centrum van Oostende, zonder dat je daar de verkeersdrukte voor hoeft te trotseren.”

2. Zonneterras als ultieme troef

“Als je in een toren woont, denk je misschien geen toegang te hebben tot wat buitenruimte? Niets is minder waar: wie bij ons aanklopt, mag zich aan een kanjer van een zonneterras verwachten. Een eigen plekje in de zon: je woont tenslotte aan de kust! Maximaal zonlicht én minimale schaduw van het terras erboven: dat is wat je te wachten staat als je door de glazen deur de vrijheid tegemoet stapt.”

3. Geschiedenis en kunst op je deurmat

“Pal naast Central Park Tower bevindt zich een arcadegebouw dat vroeger een ijsfabriek was. In het arcadegebouw verrijzen niet enkel lofts en een kunstenaarsloft waar beginnende en gevestigde kunstenaars kunnen resideren, maar ook een tentoonstellingsruimte. Ook in het aanpalende park met zijn magische sfeerverlichting kan je heel wat sculpturen bewonderen. De robuuste bouwstijl doet dan weer de geschiedenis van Oostende en de haven alle eer aan: het oude fabriekspand wordt niet gesloopt, maar krijgt een nieuw leven. Je wordt hier dag en nacht omringd door kunst en geschiedenis.”

4. Een gezonde geest in een gezond lichaam

“Central Park Tower beschikt over nog meer troeven om het jou als bewoner dagelijks naar de zin te maken. Naast een zwembad dat alleen toegankelijk is voor jou en je medebewoners beschikt de woontoren ook over een fitnessruimte met parkzicht. Heerlijk om op die manier in topvorm te blijven! Is het veel te mooi weer om binnenskamers te sporten? Dan lonken de zee, de dijk, het park en het strand. Je hebt werkelijk geen enkel excuus meer om niet in actie te schieten!”

Wil je meer info of wil je een bezoek plannen? Contacteer Sofie Van Loo via 0470/37.57.68 of info@baelskaai.be.