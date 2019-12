Celstraffen tot 5 jaar voor bende achter drugshandel in café ’t Hazegras Siebe De Voogt

16 december 2019

15u10 54 Oostende De drugsbende die drie jaar lang een handeltje dreef vanuit café ’t Hazegras in Oostende, heeft celstraffen tot 5 jaar gekregen. Ze verkochten meer dan 300 kilo cannabis en cocaïne, terwijl één van de barmannen een oogje dichtkneep. De rechter verklaarde 95.000 euro verbeurd. Het Openbaar Ministerie had bijna 10 miljoen gevorderd.

Het onderzoek ging van start, toen de recherche van de lokale politie Oostende anonieme info kreeg dat er vanuit het toenmalige café Cap Horn drugs gedeald werden. Tussen maart 2016 en maart dit jaar was ’t Hazegras volgens het parket een supermarkt voor druggebruikers uit Oostende. “Het was de place to be voor mensen die harddrugs wilden”, vertelde de procureur. Observaties en grondig telefonieonderzoek brachten de speurders bij de 33-jarige Algerijn Naseem R. Hij werd door het Openbaar Ministerie aanzien als leider van de drugsbende en kreeg maandagmorgen 5 jaar cel.

Barman veroordeeld

Bij een huiszoeking in zijn woning langs de Kapellestraat in Oostende vond de politie 329 gram hasj en 276 gram cocaïne terug. R. zou in drie jaar tijd 156 kilogram cannabis, 156 kilogram cocaïne en wat speed en heroïne verkocht hebben. Hij was door zijn gokverslaving een vaste klant in café ’t Hazegras, waar hij geregeld op de bingomachines speelde. “Op de momenten dat de beklaagde aanwezig was, zag de politie dat het een komen en gaan was van druggebruikers”, aldus de procureur. “De man voerde z’n handel met stevige hand. Hij werd gevreesd door afnemers en vestigde z’n leiderschap door middel van intimidatie en geweld. Vrouwen maakte hij verslaafd aan coke om ze zo in zijn macht te krijgen. Bovendien maakte het onderzoek duidelijk dat de beklaagde het zo hard speelde dat hij aan het afkickcentrum MSOC ging staan om verslaafden in de verleiding te brengen opnieuw te gebruiken.”

Volgens het parket kneep één van de barmannen van ’t Hazegras een oogje dicht voor de handel. Johan D. (43) werd voor z’n aandeel veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. “De bendeleider mocht zijn gsm achter de toog leggen. In ruil streek de barman een deeltje van de drugswinst op.” Naseem R. kreeg bij z’n handel hulp van z’n rechterhand en landgenoot Ali M. (33) uit Bredene. De dertiger werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Ook Oostendenaar Jérémy V. (28) bracht drugs aan de man samen met z’n vriendin Valerie F. (24). Beiden kregen respectievelijk 37 maanden en een jaar cel. Tot slot hield ook Daria K. (21) uit Oostende zich bezig hebben met dealen, al betwist ze dat dat voor de bende was. De rechter legde haar maandagmorgen een werkstraf van 90 uren op. Café ’t Hazegras werd in mei dit jaar nog op bevel van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) tijdelijk gesloten na de vele problemen met drugs.