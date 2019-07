Celstraffen tot 2 jaar voor zware kluisdiefstal bij vishandel, vrijspraak voor verdachte ex-werkneemster Bart Boterman

04 juli 2019

14u36 0 Oostende Vier van de zeven verdachten van de zware inbraak bij Vishandel Birger in Nieuwpoort in oktober vorig jaar zijn veroordeeld door de Veurnse strafrechter. Ze kregen celstraffen tot twee jaar. Drie anderen, onder wie de werkneemster via wiens appartement werd ingebroken, zijn vrijgesproken. Bij de inbraak werd de kluis met zo'n 13.000 euro door het raam gegooid. Om vervolgens, leeg, te dumpen in het kanaal in Anderlecht.

De zaakvoerders waren op reis toen vier mannen op 13 oktober binnen braken. Ze sleurden de loodzware kluis uit de kast om vervolgens van de eerste verdieping met veel lawaai op straat te gooien. Met een bestelwagen vervoerden ze de kluis richting Anderlecht, hun woonplaats. Een getuige zag dat gebeuren, maar de daders konden tijdig ontkomen. De brandkast werd opengebroken en de inhoud verdeeld. Ze gooiden de kluis in het kanaal nabij het Klein Kasteeltje en probeerden geld af te halen met de bankkaarten. Die waren inmiddels al geblokkeerd en dankzij camerabeelden kon de identiteit van de daders achterhaald worden. Na uitvoerig onderzoek werden vijf mannen uit Anderlecht en een koppel uit Nieuwpoort voor de rechtbank gebracht.

Koolhofputten

Een jonge vrouw uit Nieuwpoort was op het moment van de inbraak werkneemster bij Vishandel Birger en woonde in een huurappartement van de zaakvoerder, twee huizen naast de vishandel. De inbrekers drongen namelijk via haar appartement, over de platte daken, binnen in de vishandel via een raam. De vrouw bleef op het proces alle betrokkenheid ontkennen, maar haar vriend Jimmy D. gaf wel toe dat hij een plan had gesmeed om in te breken. Hij schakelde vrienden en familieleden in, maar was naar eigen zeggen niet aanwezig tijdens de inbraak omdat hij dronken aan de Koolhofputten lag.

Drie anderen gaven hun betrokkenheid wel toe en stelden dat Jimmy D. loog omdat hij er wél bij was. Zowel in het politiekantoor als op de rechtbank ontstond daarom een handgemeen en moest de politie tussenkomen. Het alibi werd door heel wat verschillende verklaringen in twijfel getrokken, zelfs door zijn eigen moeder. De rechter achtte hem toch schuldig aan de inbraak. Net zoals Nicolas D. en Eric B. kreeg hij twee jaar effectieve celstraf. Bruno P. kreeg 18 maanden cel met uitstel voor zijn rol als chauffeur. Hij wist naar eigen zeggen pas bij aankomst dat hij een gestolen kluis moest vervoeren.

Twijfel

De vriendin van Jimmy D. en intussen voormalig werkneemster van Vishandel Birger kreeg de vrijspraak op basis van twijfel. Het was voor de rechter niet bewezen dat ze mede het plan smeedde of opdracht gaf om binnen te breken en de kluis te stelen. Wat honderd procent zeker is, is dat ze niet op de inbraak aanwezig was. Ook twee anderen, de schoonvader van Jimmy D. en de een Portugees die een van de beklaagden nog voor de inbraak naar de kust voerde, kregen de vrijspraak. Aan de zaakvoerders van Vishandel Birger moeten de veroordeelden samen 20.000 euro schadevergoeding betalen.