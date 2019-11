Cd-voorstelling ‘Albert’s Bastards’ kleurt nieuwe Oostendse Avond in De Grote Post Timmy Van Assche

14 november 2019

15u36 0 Oostende Aanstaande zaterdag 16 november kan je in cultuurcentrum De Grote Post terecht voor een nieuwe muzikale Oostendse Avond. De band Albert’s Bastards gaat met de aandacht lopen, want de rockers stellen er hun allereerste full album voor.

‘Wine, women & song’. Zo heet het eerste album van de Oostendse rockband Albert’s Bastards. Na een eerste EP in 2017 pakken Tim Selleslagh (drums), Steve Gillespie (gitaar, zang), Frederic Houtsaeger (bas) en Kevin Labbeke (gitaar) het nu grootser aan. Liefhebbers van pakweg AC/DC en Motörhead zullen zeker aan hun trekken komen, want de band presenteert oerdegelijke en stevige rock. Bovendien kan het viertal teren op een puike livereputatie. Dat moet zaterdag dus vonken geven. “We hebben flink wat tijd en moeite gestopt in ons eerste album. We zijn alvast fier op het resultaat - zo’n plaat is toch een beetje je kindje, hé”, knipoogt Kevin Labbeke. “Op ‘Wine, women & song’ staan acht onvervalste rocknummers van eigen makelij en een extra livenummer van een optreden in De Kelk in Brugge.” De hele plaat werd opgenomen in muziekstudio Shellshock in Knokke en is onder meer te koop bij platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan 10 in Oostende. Leuk detail: de albumhoes werd verzorgd door de Oostendse fotografe Natalie Luys.

De Oostendse Avond start om 20.30 uur. Ook de Oostendenaars van Brlrs en de psychedelische band Mind Wolf verzorgen het voorprogramma. Tickets kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar via www.degrotepost.be.