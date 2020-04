CAW schenkt kwetsbare gezinnen laptops en knutselgerief dankzij serviceclubs Kiwanis Timmy Van Assche

04 april 2020

13u11 0 Oostende De vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Noord-West-Vlaanderen kan dankzij de steun van de twee Oostendse serviceclubs Kiwanis kwetsbare gezinnen uit de nood helpen. Zo worden zowel laptops als teken- en knutselmateriaal verdeeld.

Het CAW zet zich in om kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen alle ontwikkelingskansen te geven. Zo gaat bijvoorbeeld een individuele begeleider bij de gezinnen langs om ze de nodige ondersteuning en oplossingen aan te reiken. Verder is het CAW ook actief binnen de bijzondere jeugdzorg en helpt ze jongeren tussen de 17 en 25 jaar met zelfstandig wonen. “We stelden vast dat sommige gezinnen die wij begeleiden niet over een digitaal toestel beschikken, zoals een tablet, smartphone of computer, om in deze coronatijden huiswerk of lessen thuis op te volgen”, vertelt teamverantwoordelijke Jeugdzorg Carine Danneels. “Voor die gezinnen is nu een oplossing gevonden. Serviceclub Kiwanis Oostende Noordzee kocht voor ons tien splinternieuwe laptops aan. Die laptops gaan naar gezinnen die met geen enkel apparaat toegang hebben tot digitale leerplatformen. Op die manier kunnen de kinderen toch digitaal les blijven volgen. Ook belangrijk: onze huisbezoeken gaan tijdens deze coronacrisis tijdelijk niet door en verlopen via videoconferenties. Dankzij de nieuwe laptops kunnen de gezinnen toch worden bereikt.” Maar daar stopt het niet. “In sommige gezinnen kan er tijdens de lockdown meer stress en spanning ontstaan. Dat is niet abnormaal. Wij kochten heel wat teken- en knutselgerief aan dankzij een mooie financiële gift van serviceclub Kiwanis Oostende Mercator. Op deze manier kunnen kinderen toch genieten van een ontspanningsmoment”, geeft Carine Danneels nog mee. Robin Lannoo, vormingswerker bij het JAC of Jongerenaanbod van het CAW, ging de laptops bij de verschillende gezinnen afgeven.