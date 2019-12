Cash geld en documenten buit gemaakt bij inbraak in transportbedrijf Bart Boterman

30 december 2019

In de Brugsesteenweg in Oostende is zondagnacht ingebroken in kantoren van de firma Oostends Transport Bedrijf. De inbrekers maakten cash geld en verhuur- en boorddocumenten buit.

De inbraak werd maandagmorgen vastgesteld. Volgens de politie was een groot gat geslagen in een toegangsdeur. De kantoren werden doorzocht en er was enige rommel achtergelaten. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse om sporen te zoeken. Er is een onderzoek opgestart door de lokale recherche.