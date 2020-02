Carol en Patrick geven elkaar jawoord op valentijn Leen Belpaeme

14 februari 2020

15u25 0 Oostende In Oostende zijn vrijdag drie koppels getrouwd op Valentijnsdag. Dat zijn er niet opvallend veel, maar wie de datum uitkiest, doet dat wel bewust.

Carol en Patrick zijn beiden 63 jaar. Ze kennen elkaar al 20 jaar, maar de liefde is pas later gegroeid. “We wilden graag dit jaar trouwen en zo is het idee ontstaan om het op 14 februari te plannen. Ik vond dat wel een speciale datum. Het is tenslotte de dag der verliefden”, vertelt Carol. Beiden hadden niet meer gedacht dat ze ooit nog zouden trouwen. Ze hebben allebei al een partner verloren. Het koppel houdt het rustig op hun huwelijksdag. “We hebben de festiviteiten gespreid over twee dagen. Na de ceremonie in het stadhuis hebben we gewoon nog een etentje met de familie gepland. Zondag is er dan een receptie.”