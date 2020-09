Cargocijfers swingen de pan uit op luchthaven van Oostende, maar sterke daling bij passagiers Leen Belpaeme

07 september 2020

17u00 1 Oostende De luchthaven van Oostende blijft ook in augustus uitstekende cargocijfers noteren. Traditioneel deed de regionale luchthaven het minder goed in dit segment, maar sinds de coronacrisis komen er meer vrachtvliegtuigen naar Oostende. Het aantal passagiers is dan weer met 70 procent gedaald.

Het verhandelde volume ging in augustus omhoog tot 4.407 ton per maand. Dit is een stijging van maar liefst 304,8 procent. Het is het gevolg van de komst van nieuwe maatschappijen zoals Qatar Airways, Magma en Hong Yuan. Daarnaast heeft Egyptair het aantal vluchten ook laten toenemen en maken er ook vliegtuigen een tussenstop in Oostende op weg naar de Verenigde Staten. Er worden daarnaast meer hulpgoederen via de luchthaven van Oostende-Brugge naar hun bestemming gebracht. Het cargovolume steeg over de periode januari tot en met augustus tot 35.805 ton. Dit is een stijging van 150,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee wordt het jaarcijfer van 2019 al ruim overschreden, terwijl er dit jaar nog vier maanden te gaan zijn.

Minder passagiers

De luchthaven heeft in dezelfde periode weliswaar een pak minder passagiers vervoerd. Over de periode van januari tot en met eind augustus daalde het aantal passagiers met 70 procent tot 96.439 ten opzichte van 321.961 in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. “In augustus was een kleine verbetering noteren. Zo steeg het aantal passagiers met 10,3 procent ten opzichte van juli 2020. Toch bleef het passagiersaantal met 20.740 ruim onder de cijfers van augustus 2019. Het aantal passagiers daalde met 69,4 procent in vergelijking met het record van 67.872 vorig jaar. Heel wat reizigers kozen er dit jaar voor om niet met het vliegtuig te vertrekken. Bovendien beperkte luchtvaartmaatschappij TUI fly het aanbod vanuit luchthaven Oostende-Brugge omwille van de coronacrisis.”

Rode lijst

Eind augustus is er ook een aantal TUI fly-bestemmingen op de rode lijst komen te staan. Dit had als gevolg dat de bestemmingen Ibiza en Palma tijdelijk werden stopgezet. Deze bestemmingen zouden terug in het aanbod komen vanaf 25 september of van zodra de regio Spanje niet langer rood kleurt. Tenerife en Eskişehir (voor personen met een Turks paspoort) blijven in het aanbod.

De vluchten naar het Spaanse vasteland werden opgeschort tot eind september.