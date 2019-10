Cannabisplantage met 230 planten ontdekt in Oostende, 7 verdachten gearresteerd Bart Boterman

18 oktober 2019

11u16 70 Oostende De politie van Oostende heeft deze week een plantage van 230 cannabisplanten opgedoekt in het Westerkwartier. Ook zijn 1,5 kilo cannabis en 11.000 euro cash in beslag genomen. Een 50-jarige Oostendenaar zou de spilfiguur zijn. Zes andere verdachten werden mee gearresteerd tijdens een inval in het pand.

Volgens de Oostendse politie was er al een geruime tijd uitvoerig onderzoek bezig naar invoer van kilo’s cannabis vanuit Nederland naar de badstad. “Binnen deze handel kwam een vijftiger uit Oostende in beeld. Die ging de cannabis in Nederland halen en liet ze in Oostende verder verhandelen. Dat gebeurde door kompanen uit Oostende. Er kwam ook een dealer in Blankenberge in beeld, die door dezelfde invoerder, de man van vijftig, werd bevoorraad. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat zich ook een cannabisplantage was in een Oostends pand”, zegt commissaris Kris Allary.

Er werd besloten om binnen te vallen in het pand, waar de politie de aanzienlijke ontdekking deed. De plantage bevond zich in een diepe loods of werkplaats achter een woning in het Westerkwartier. De eigenaar van de loods was niet op de hoogte van de bezigheden, gezien hij het pand verhuurde. “Midden deze week werden bij diverse tussenkomsten uiteindelijk 7 verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om ze allen aan te houden", aldus Kris Allary. De verdachten komen dinsdag voor de raadkamer in Brugge.