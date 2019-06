Cannabisdealer ontsnapt aan verbeurdverklaring van 1,2 miljoen euro en mag gevangenis verlaten Siebe De Voogt

13u59 0 Oostende Een Nederlandse cannabisdealer is in de Brugse rechtbank ontsnapt aan een verbeurdverklaring van liefst 1,2 miljoen euro. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden op, waardoor de man zelfs de gevangenis mag verlaten.

Het onderzoek naar de cannabisbende ging op 5 mei vorig jaar van start, toen de politie in Oostende de wagen van Antwerpenaar Tom M. aan de kant zette. Aan boord vonden de agenten enkele kleine hoeveelheden drugs en liefst 12.000 euro cash geld terug. M. verklaarde te werken als koerier voor een Nederlandse organisatie. “Diezelfde dag was hij langs geweest bij een grote Oostendse dealer, tegen wie nog een onderzoek lopende is”, sprak de procureur. “Beklaagde en zijn partner waren aan het werk gegaan als cannabiskoeriers om hun zware schulden te kunnen aflossen.”

Nederlandse leverancier

Het koppel was in contact gekomen met de Nederlandse bende via Yannick O. en z’n vriendin Shauni V. Zij werkten al langer als koeriers. O. is geen onbekende voor het gerecht. De man uit het Oost-Vlaamse Sint-Pauwels kreeg een maand geleden in beroep nog vijf jaar cel voor poging tot doodslag. In november 2017 was hij na een caféruzie in Kemzeke met zijn BMW ingereden op een groep cafégangers. Eén man raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Toen O. de gevangenis invloog, nam zijn vriendin z’n handeltje over. Het verdere onderzoek bracht aan het licht dat de twee koppels hun opdrachten ontvingen van de Zeeuw Jorin D. (26). De man kon in oktober vorig jaar worden opgepakt in Spanje en werd daarna uitgeleverd aan ons land.

Volgens het openbaar ministerie bracht zijn handel hem liefst 1,2 miljoen euro op, maar de rechter oordeelde maandagmorgen anders. Hij beperkte de verbeurdverklaring tot een bedrag van 25.000 euro en legde D. een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden op. De Zeeuw mag de gevangenis op die manier maandag nog verlaten. Tom M. werd veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Zijn vriendin kreeg opschorting van straf. Shauni V. moet een werkstraf van 120 uren uitvoeren. Haar vriend Yannick O. vroeg de rechter met succes om zijn straf te beperken tot de vijf jaar die hij in beroep kreeg voor de feiten in Kemzeke.