Campinguitbaters en kampeerders halen herinneringen op in nieuw boekje Leen Belpaeme

13 augustus 2019

13u42 0 Oostende Deze zomer verdiept erfgoedcel Kusterfgoed zich in het kampeertoerisme aan de kust. De erfgoedcel komt nu met een gratis boekje dat herinneringen en oude foto’s van campinguitbaters en kampeerders samenbrengt.

Het kampeertoerisme is onlosmakelijk verbonden met de kust. De traditie brengt bij heel wat mensen dan ook nostalgische herinneringen naar boven. Daarom ging Kusterfgoed deze zomer met dit thema aan de slag. De geschiedenis van het kampeertoerisme werd in kaart gebracht, er werden kampeerders en campinguitbaters geïnterviewd en er werden honderden oude foto’s ingescand die nu op Beeldbank Kusterfgoed bewaard worden. De mooiste verhalen en foto’s zijn nu gebundeld in het boekje ‘Eb en vloed op Camping Kust’ dat gratis verkregen kan worden in de bibliotheken en toeristische infopunten van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge, bij de erfgoedcel en op de deelnemende campings. Er werden 7500 exemplaren gedrukt. Bovendien is het boekje online raadpleegbaar op www.kusterfgoed.be/campingkust. Eb en vloed op Camping Kust is al de derde uitgave van de erfgoedcel. Eerder verscheen een krantje over de traditie van de papieren strandbloemen en een boekje over de eetcultuur op het strand. “Door elke zomer een kleurrijk boekje vol verhalen en oude foto’s uit te brengen, hopen we om die unieke kusttradities te bewaren voor de toekomst”, zegt voorzitter Bart Plasschaert.