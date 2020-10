Cameron McGeehan wil zijn Engelse statistieken doortrekken bij KVO: “Infiltreren in zestien is één van mijn wapens” Timmy Van Assche

01 oktober 2020

14u15 0 Oostende Tegen Genk was Cameron McGeehan (25) één van de blikvangers van KVO met een openingsdoelpunt na amper drie minuten. Die goal, waarbij hij veel sneller op de bal was dan de Genkse verdedigers, staat zowat symbool voor z'n spel. “Ik ben naar KVO gekomen om intensief voetbal te brengen", stelt de Londenaar.

Ondanks amper een voorbereiding te hebben meegemaakt, kwam McGeehan al in elke match in actie. Om z'n andere statistieken wat op te krikken, was het dus wachten tot de uitmatch in Genk. Want vergis je niet: de Engelsman heeft een neus voor goals. Bij Luton Town bijvoorbeeld was hij in 106 matchen goed voor liefst 31 doelpunten en 9 assists - dat zijn spitsencijfers. Ook bij Barnsley (68 matchen, 9 goals, 2 assists, red.) was hij best een bepalende speler. “Bij Luton speelde ik vrij hoog op het middenveld, wat mijn grote aantal goals verklaart”, zegt McGeehan. “Eigenlijk kan ik op elke positie op het middenveld uit de voeten. Of het nu de zes, acht of tien is, het maakt me eigenlijk weinig uit. Nu, de rol die ik bij KV Oostende krijg, is niet veel anders dan toen bij Luton, hoor. Coach Alexander Blessin wil dat ik veel druk zet, spelers opjaag en de intensiteit van wedstrijden omhoog trek. Infiltreren in de vijandige zestienmeter is bijvoorbeeld één van m’n kwaliteiten. De manier van spelen van Blessin is één van de redenen waarom ik uiteindelijk naar KVO ben gekomen.”

Manier van spelen van Blessin is een van de redenen waarom ik naar Oostende ben gekomen Cameron McGeehan

Box-to-boxspeler McGeehan was tussen zijn 10 en 17 jaar aangesloten bij de jeugdacademie van Chelsea, op een steenworp van zijn geboortestad Kingston-upon-Thames nabij Londen. Daarna trok hij naar de jeugd van Norwich om van daaruit zijn carrière uit te bouwen. Net als vele andere Britse spelers, bleef ook hij lang in eigen land actief. “Executive president Gauthier Ganaye ken ik nog van, toen we beiden bij Barnsley actief waren. Hij maakte me warm voor een carrièrewending in het buitenland. Ik kende op dat moment België niet zo goed, maar raakte snel overtuigd, toen ik met de coach sprak en de infrastructuur zag. Het niveau hier zou je het best kunnen vergelijken met de betere clubs in de Championship (de Engelse tweede klasse, red.), waar ook technisch voetbal wordt gespeeld. Persoonlijk heb ik de ambitie om ooit op een hoog niveau in Engeland te spelen. Ik kies nu bewust voor een buitenlandse route - KVO, dus - om daar te geraken.”

Veganist

McGeehan, die er een veganistische levensstijl op nahoudt, voelt zich in z’n sas bij KVO. “Er is niet alleen de aanwezigheid van andere Britten Jack Hendry en Toby Sibbick, maar ook clubmedewerker (en ex-speler, red.) Tony Obi en buschauffeur Ian Durham zijn Engelsen en maken het aanpassen makkelijker. Mijn volle focus ligt nu op club. Een mogelijke interlandcarrière bekijk ik later wel. Ik speelde voor de nationale jeugd van Noord-Ierland (via de band met z'n oma, red.), maar voel me te weinig met het land verbonden. Via m’n (groot)ouders kan ik zowel voor de nationale ploegen van Engeland, Schotland, Ierland en Noord-Ierland uitkomen, maar dat is nu geen prioriteit.”