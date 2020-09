Cafetaria huidig zwembad sluit al vanaf dit weekend Timmy Van Assche

18 september 2020

19u00 0 Oostende Momenteel wordt er hard gewerkt om het nieuwe zwembad Brigitte Becue tegen het eind van het jaar af te werken. Ondertussen kunnen Oostendenaren nog zwemmen in het oude zwembad ter hoogte van de 3 Gapers. Enkel de cafetaria is vanaf dit weekend al gesloten, dit op initiatief van de uitbaters.

Als alles goed verloopt, kunnen zwemmers eind 2020 terecht in het nieuwe zwembad. Voorlopig is het oude zwembad nog steeds geopend. Zodra de nieuwe locatie in gebruik wordt genomen, sluit het huidige zwembad de deuren.

De concessie voor het uitbaten van de bijhorende cafetaria liep nog tot eind dit jaar, maar werd op vraag van de uitbaters vervroegd naar 30 september. Zij hebben nu echter beslist om nog vroeger te sluiten. Aan de basis van die beslissing ligt de coronacrisis. De cafetaria van het zwembad zal daardoor al vanaf dit weekend niet meer open zijn.