Cafés sluiten om 23 uur vlot de deuren in Langestraat, maar met tegenzin. “Mensen spreken nu gewoon thuis af en daar is geen enkele controle” Leen Belpaeme

10 oktober 2020

00u39 1 Oostende De eerste vroege sluitingsavond is vlot verlopen in de Langestraat in Oostende. Iets voor 23 uur werden alle klanten verzocht om te vertrekken en begonnen de cafés hun zaak op te ruimen. In de uitgaansbuurt was heel wat politie aanwezig om een oogje in het zeil te houden, maar iets over het uur waren alle cafés

Tien minuten voor 23 uur zijn nog maar enkele klanten aanwezig in de Pura Vida in de Langestraat. De krukken worden al op de toog gezet en de laatste drankjes worden leeggedronken. Voor Peter Verheyde is het triestig om te zien. “Tussen 23 en 1 uur kan je nog een mooie recette maken. Het is jammer dat we nu al moeten sluiten. Aan de andere kant zijn er ook nog altijd mensen die niet doen wat ze moeten doen. We zijn vier maanden verder en ze beseffen nog niet dat ze hun mondmasker moeten aandoen of dat ze moeten zitten.” Het sluitingsuur wordt over het algemeen wel gerespecteerd. “90 procent van de mensen vertrekt gewoon uit zichzelf. De andere tien procent probeert altijd nog wat te rekken, maar uiteindelijk hebben we weinig problemen om de mensen buiten te krijgen.” Jordy Declerck drinkt ondertussen nog zijn drankje uit. “Het is jammer dat cafés al moeten sluiten. Ik werk in een restaurant en ik ga graag nog iets drinken na mijn werk. Dat is nu niet meer mogelijk.”

Bij de Copador is het café en het terras ondertussen al volledig opgeruimd en vertrekken de laatste klanten. Met tegenzin. “Naar waar gaan jullie?” vragen Patricia, Scott, Tessa en Peter aan elkaar. “Tja, naar huis éh, er zit niets anders op.” Ook hier vinden ze het vooral jammer. “Wij respecteren alle maatregelen, maar dit is er wel over. Zeker voor mensen met een zaak. In de Copador doen ze het bijvoorbeeld echt goed. 1 uur was nog te doen in kader van corona, maar 23 uur is echt te vroeg”, vertelt het viertal waarna ze elk naar huis vertrekken.

Controle

Niet alle cafégasten gaan echter naar huis. Dat merken ze ook in de Hemmingway iets verderop. “Veel mensen spreken openlijk af om bij iemand thuis af te spreken. Vroeger was de préparty thuis en gingen mensen uit, nu is het gewoon omgekeerd. Het is dan ook jammer dat wij moeten sluiten, want hier is er tenminste nog controle. Voor sommige is het gewoon zelfs de moeite niet meer om naar de uitgaansbuurt te komen. Ondertussen mogen de restaurants ook gewoon openblijven. Het sluitingsuur zou beter om 3 uur zijn. Op dat moment gaan de bezoekers gespreid weg en niet allemaal samen zoals nu”, zeggen Yannick Pevenage en Guillaume Dubois. Ook hier verliep de sluiting vlot. “Het was even lastig, zoals op de eerste dag dat we om 1 uur moesten sluiten. Het enige waar we moeite mee hadden waren de tafels van vier. Veel mensen waren hier niet van op de hoogte. Ze hebben dan ook vaak een uitleg dat ze in elkaars bubbel zitten of familie zijn, maar dat is onmogelijk te controleren.”