Cafés in de Langestraat heropenen de deuren: “Beter rustige start op maandag dan meteen volle bak in het weekend” Timmy Van Assche

08 juni 2020

19u14 0 Oostende Ook in de Langestraat gaan de verschillende cafés eindelijk weer open. Manuscript, La Fayette, Bistrot, Bar des Amis, om er maar enkele te noemen. Ook muziekcafé Twilight mag opnieuw klanten verwachten. “Een stormloop zal het niet worden”, zegt cafébaas Pascal ‘Passe’ Devriendt.

Twilight is één van de iconische en kleurrijke cafés in de Langestraat. Achter de toog staat Passe al 24 jaar pinten te tappen. “Normaal gezien gingen we het café nog één jaar open houden. Door de coronacrisis keren we op onze stappen terug en doen we er nog enkele jaren bij”, vertelt de cafébaas, die bij wijze van gimmick in een peignoir aan de tapkraan staat. “We hebben aardig wat inspanningen geleverd om de zaak klaar te stomen. Er zijn plexiglazen afschermingen, dispensers, handgels, grotere vuilbakken en we hebben alles een ferme lik verf gegeven. Natuurlijk zijn we blij te mogen heropenen, we doen onze job enorm graag.”

Een stormloop is het in de uitgaansbuurt niet - grijs weer en een maandag, weet je wel. Toch vonden aardig wat mensen de weg naar zijn of haar favoriete kroeg. “Het is beter om zo te starten dan er meteen te moeten invliegen in het weekend”, zegt Passe. “Dit geeft iedereen de mogelijkheid om zich aan te passen en te wennen aan de nieuwe manier van werken."