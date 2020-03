Cafés, clubs en discotheken dicht? Facebookpagina ‘Uitgaan in Oostende’ brengt nachtleven tot bij je thuis

Timmy Van Assche

21 maart 2020

23u08 0 Oostende Nu alle dansgelegenheden in de stad potdicht zijn in de strijd tegen het coronavirus, organiseert de dienst Jeugd verschillende livestreams van Oostendse dj’s via Facebook. Lokale dj’s kunnen zich daar ook aanmelden om zelf een livesessie voor de inwoners te brengen.

De befaamde clubs en cafés in de Langestraat, de uitgaansbuurt van de stad, blijven helaas nog een tijdje gesloten. Maar op de Facebookpagina ‘Uitgaan in Oostende’ kan je toch de sfeer van de Oostendse uitgaansbuurt blijven opsnuiven. Vandaag was er bijvoorbeeld een live dj-set van de Oostendse dj Greg Dela. “Met dit initiatief willen we het verplichte thuisblijven wat leuker maken. Wie wil, kan de set van Greg Dela herbekijken op diezelfde Facebookpagina. En wie de smaak te pakken heeft, blijft de pagina best goed in de gaten houden. De komende dagen en weken volgen er nog een aantal artiesten”, laat de dienst Jeugd weten. Oostendenaren die het zelf zien zitten om eens een live dj-set te draaien voor de Oostendse feestneuzen, kunnen zich ook via Facebook melden.