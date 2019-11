Café vormt decor voor enorme drugshandel, met hulp van barman: bende riskeert verbeurdverklaring van bijna 10 miljoen euro Siebe De Voogt

18 november 2019

14u31 10 Oostende Liefst drie jaar lang vormde café ’t Hazegras in Oostende volgens het parket de plaats van een enorme drugshandel. Vijf beklaagden zouden vanuit de vroegere Cap Horn meer dan 300 kilo cannabis en cocaïne verkocht hebben, terwijl een van de barmannen een oogje dichtkneep. Het parket vorderde celstraffen tot 5 jaar en een verbeurdverklaring van bijna 10 miljoen euro.

Het onderzoek ging van start toen de recherche van de lokale politie Oostende anonieme info kreeg dat er vanuit het toenmalige café Cap Horn drugs gedeald werden. Tussen maart 2016 en maart dit jaar zou de zaak, die intussen ’t Hazegras heette, volgens het parket een supermarkt geweest zijn voor druggebruikers uit Oostende. “Het was ‘the place to be’ voor mensen die harddrugs wilden”, vertelde de procureur maandagvoormiddag in de Brugse rechtbank. Observaties en grondig telefonieonderzoek brachten de speurders bij de 33-jarige Algerijn Naseem R. Hij wordt door het Openbaar Ministerie aanzien als leider van de drugsbende.

Hij werd gevreesd door afnemers en vestigde zijn leiderschap door middel van intimidatie en geweld. Vrouwen maakte hij verslaafd aan coke om ze zo in zijn macht te krijgen. Hij ging zelfs aan het afkickcentrum MSOC staan om verslaafden in de verleiding te brengen opnieuw te gebruiken Procureur over beklaagde Naseem R.

Bij een huiszoeking in zijn woning langs de Kapellestraat in Oostende vond de politie 329 gram hasj en 276 gram cocaïne terug. R. zou in drie jaar tijd 156 kilogram cannabis, evenveel kilogram cocaïne en wat speed en heroïne verkocht hebben. Hij was door zijn gokverslaving een vaste klant in café ’t Hazegras, waar hij geregeld op de bingomachines speelde. “Op de momenten dat de beklaagde aanwezig was, zag de politie dat het een komen en gaan was van druggebruikers”, aldus de procureur. “De man voerde zijn handel met stevige hand. Hij werd gevreesd door afnemers en vestigde zijn leiderschap door middel van intimidatie en geweld. Vrouwen maakte hij verslaafd aan coke om ze zo in zijn macht te krijgen. Bovendien maakte het onderzoek duidelijk dat de beklaagde het zo hard speelde dat hij aan het afkickcentrum MSOC ging staan om verslaafden in de verleiding te brengen opnieuw te gebruiken.”

Barman

Volgens het parket kneep een van de barmannen van ’t Hazegras een oogje dicht voor de handel. “De bendeleider mocht zijn gsm achter de toog leggen. In ruil streek de barman een deeltje van de drugswinst op.” Naseem R. zou bij zijn handel hulp hebben gekregen van zijn rechterhand en landgenoot Ali M. (33) uit Bredene. Ook Oostendenaar Jérémy V. (28) bracht drugs aan de man, samen met z’n vriendin Valerie F. (24). Tot slot zou ook Daria K. (21) uit Oostende zich bezig gehouden hebben met dealen, al betwist ze dat dat voor de bende was. Naseem R. ontkent dan weer dat hij aan het hoofd stond van de drugsorganisatie. “Ik kan me ook niet inbeelden dat er al drie jaar lang een handel plaatsvond vanuit dat café”, pleitte meester Kris Vincke. “Er gebeurt geregeld iets in die wijk en de politie heeft er zeker hier en daar een oor te luister. Het kan niet dat die handel zo lang onopgemerkt bleef.”

Gesloten door burgemeester

Barman Johan D. (43) had naar eigen zeggen schrik van Naseem R. “Mijn cliënt verzette zich aanvankelijk tegen de handel”, pleitte advocate Chanel Ribas Colomar. “Er kwam op zijn vraag zelfs camerabewaking. Maar uiteindelijk werd het zo erg dat hij er zich moest bij neerleggen. Zwijggeld heeft hij evenwel nooit ontvangen.”

Het parket vorderde voor Johan D. 2 jaar cel, net als voor Daria K. Valerie F. hangt 1 jaar gevangenisstraf boven het hoofd, terwijl haar vriend Jérémy V. 37 maanden riskeert. Voor Naseem R. en Ali M. werden dan weer respectievelijk celstraffen van 5 en 4 jaar gevraagd. Naast de gevangenisstraffen vorderde het parket in totaal ook 9,5 miljoen euro aan verbeurdverklaringen.

Café ’t Hazegras werd in mei dit jaar nog op bevel van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) tijdelijk gesloten na de vele problemen met drugs.

De rechtbank doet op 16 december uitspraak in de zaak.