Café Crayon organiseert tombola met coronaregistraties: “Te vaak vulden mensen foute namen in, zoals Eddy Wally of Chuck Norris” Timmy Van Assche

31 juli 2020

10u04 5 Oostende Café Crayon, in de Kadzand-Bonenstraat bij het Vissersplein, organiseert een tombola met de registratiefiches om aan contactonderzoek te kunnen doen. De reden: uitbater Xavier Troisi was het beu dat klanten fictieve namen en telefoonnummers invulden. Het gezelschap wiens contactfiche als winnend lotje wordt getrokken, krijgt een fles huisgemaakte picon ter waarde van 35 euro.

Iedereen die een bezoekje pleegt aan een café of restaurant weet het intussen wel. Klanten moeten bij aankomst per tafel hun contactgegevens laten registreren van één iemand in het gezelschap. De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende twee weken bewaren om aan contactonderzoek te kunnen doen. Xavier Troisi van café Crayon volgt die maatregelen uiteraard op, maar kwam tot een onaangename vaststelling.

Eddy Wally

“Aan de ingang van het café staat, naast ontsmettingsmiddel, een kom met kleine blaadjes waarop klanten hun naam en gegevens noteren alvorens ze plaats nemen aan een tafeltje. Nu, elke dag merk ik toch twee of drie gevallen op waarbij klanten een valse naam opgeven. De namen die de revue passeren: Chuck Norris, Eddy Wally of domweg Schoenmaat 42. En de telefoonnummers die erbij staat kloppen vaak ook niet, want er staat soms gewoon 123456789. Ik word het een beetje moe. Ik kan niet de hele tijd aan de ingang van het terras staan om namen te noteren, want er moet hier wel gewerkt worden. Ik wil ook niet de kleuterjuf uithangen en mensen bij het figuurlijke handje nemen.”

Eerder deze week heb ik mijn zaak al om 22 uur gesloten. Ik was het zo beu dat bepaalde mensen de maatregelen niet nauw opvolgden Cafébaas Xavier Troisi

Picon

“Daarom besluit ik nu een tombola te organiseren met de ingevulde fiches. Zo maken mensen kans op een fles huisgemaakte picon van 1 liter ter waarde van 35 euro. Elke week geef ik er eentje weg. Klanten kunnen op het blaadje hun akkoord geven om deel te nemen aan de actie, door een vakje af te vinken. Op die manier hoop ik dat gasten wél correct hun gegevens invullen.”

Beu

Controle heeft Xavier Troisi nog niet gehad. “Maar als er iets fout zou lopen, ligt de verantwoordelijkheid wel bij het café en de uitbater. Ik wil geen enkel risico nemen en de regels goed opvolgen. Het gaat ook over meer dan alleen maar klantenregistratie. Kijk, eerder deze week heb ik mijn zaak al om 22 uur gesloten. Ik was het helemaal beu dat verschillende klanten de regels niet opvolgden. Zo was er een groepje die hun mondmasker ostentatief met de hand tegen de mond aandrukte om naar de wc te gaan. Of ze blijven gewoon wat rechtstaan en dralen, hebben flauwe mopjes of domme uitvluchten om een mondmasker niet (correct) te dragen. Ik deed gewoon de muziek uit en heb m'n café gesloten. Gedaan ermee. De druk ligt bij ons, de uitbaters, en ik wil met alles in regel zijn. Laat me wel duidelijkzijn: 8 op de 10 bezoekers volgt alles wel correct op.”